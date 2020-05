El Banc d'Espanya demana intervenir el mercat de lloguer per facilitar-hi l'accés als joves

La incertesa mai és una bona aliada per a l'habitatge a Espanya, ni abans ni després de la pandèmia. I encara menys per als joves i els col·lectius més vulnerables. Investigadors del Banc d'Espanya defensen ara en un informe publicat aquest divendres una intervenció en el mercat del lloguer per facilitar-hi l'accés a aquests grups. Quan no hi ha prou oferta, explica l'anàlisi, arriba l'increment de preus i els obstacles per accedir-hi a qui no els pugui pagar.

Els analistes de la institució proposen, doncs, polítiques d'estímul al sector privat per aconseguir que sumi més oferta social i per fer augmentar el parc d'habitatge públic. "Les polítiques d'increment de l'oferta d'habitatge en lloguer són costoses, per la qual cosa els recursos han de centrar-se en els col·lectius amb més dificultats", apunta la institució. Aquestes mesures ja s'han provat fora de les fronteres espanyoles i des del Banc d'Espanya admeten que el seu disseny és complex.

Encara que l'organisme central fa una crida a la intervenció pública del mercat, no entra en una altra de les polítiques més reclamades pels sindicats de llogaters: els límits als preus. Els investigadors consideren que aquests topalls "no ataquen la principal causa subjacent del problema", la insuficiència d'oferta, i alerten que podrien generar més contracció de l'oferta a les zones més tensionades i un increment dels preus a la resta.

El xoc del coronavirus suposarà un obstacle afegit als problemes d'accés a l'habitatge d'Espanya. "El substancial impacte macroeconòmic que tindrà la crisi sanitària del covid-19 podria agreujar tant les dificultats d'accessibilitat a l'habitatge com els riscos vinculats al mercat immobiliari", remarca l'informe. No obstant això, el Banc d'Espanya es mostra prudent a l'hora de fer valoracions perquè la pandèmia encara és massa recent per haver recollit dades i analitzat totes les implicacions.

Tot i així, l'organisme diferencia l'escenari dels anys previs a l'última crisi financera. "L'evolució no ha vingut acompanyada d'un sobredimensionament del sector immobiliari", apunta. En aquesta ocasió hi ha un element demogràfic que explica la falta d'oferta: entre el 2014 i el 2019 la població va créixer a un ritme molt més baix en comparació amb el cicle alcista del 1994 al 2007.

Els preus augmenten un 32% en cinc anys

Pel que fa als preus, el Banc d'Espanya sí que observa un increment prou important des que el mercat va arrencar el camí de la recuperació. En el període del primer trimestre del 2014 fins a l'últim del 2019, l'augment va ser del 32%, i també tira a l'alça la inversió real en habitatge de les llars espanyoles, que va augmentar en un 47%.

Els obstacles per accedir a l'habitatge, apunta l'informe, acaben tenint conseqüències també per a la planificació del futur dels joves: formen famílies més tard i a la llarga es rebaixa la taxa de natalitat. Alhora el mercat del lloguer ho posa més difícil en el terreny laboral. Amb poca oferta i molta demanda el més probable és que els treballadors s'hagin de desplaçar per arribar fins a la feina i es compliqui viure a les àrees metropolitanes.