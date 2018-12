El Banc d'Espanya rebaixa la previsió de creixement d'aquest any i augura un augment de l'atur el 2019

El Banc d'Espanya ha rebaixat una dècima la previsió de creixement de l'economia espanyola per a aquest any, que ara deixa al 2,5%. A més, el regulador bancari pronostica que la taxa d'atur pujarà sis dècimes a nivell espanyol, fins al 14,1%, a causa de la destrucció de llocs de treball provocada per l'augment del salari mínim interprofessional (SMI).

En un informe publicat aquest divendres, el Banc d'Espanya ha deixat sense modificacions el pronòstic de creixement per al 2019, que situa en el 2,2%, però també ha rebaixat una dècima, fins a l'1,7%, el creixement per al 2020. L'organisme monetari estatal creu que l'economia entrarà en un procés de "desacceleració" provocat per l'augment de la incertesa a nivell internacional i per "l'atenuació progressiva" dels estímuls monetaris per part del Banc Central Europeu.

Malgrat això, l'organisme dirigit per Pablo Hernández de Cos creu que la demanda interna seguirà sent el principal motor econòmic, més que no pas el sector exterior, si bé preveu que disminuirà des d'aquest any fins al 2021.

Pel que fa a l'ocupació, l'informe considera que l'augment del 22% del salari mínim tindrà efectes negatius sobre el mercat de treball. Concretament, manté la previsió de taxa d'atur per al 2018 en el 14,6%, però l'augmenta en nou dècimes per a l'any vinent, fins al 14,1%, tot i preveure anteriorment un 13,2%.