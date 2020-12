El Banc d’Espanya refreda les previsions per al quart trimestre

Des de fa mesos, alguns dels anuncis del govern espanyol al voltant de les previsions econòmiques d’Espanya caminen en direcció contrària a les expectatives que sobrevolen els organismes supervisors. L’últim exemple, l’anunci d’aquest divendres del Banc d’Espanya, que rebaixa el creixement de l’economia un 0,8% el quart trimestre de l’any, en un escenari “central”. L’organisme supervisor ja ha avisat que si el cop és més dur del que es preveu, la davallada podria ser de fins al 3%, recull l’informe sobre l’economia espanyola al quart trimestre publicat ahir pel Banc d’Espanya.

No havien passat encara 48 hores des que la ministra d’Economia, Nadia Calviño, assegurava que la taxa de creixement del PIB el quart trimestre seria “positiva”. Des de Brussel·les, Calviño vinculava l’estimació a la menor duresa de la segona onada de la pandèmia, en comparació amb la primera, però també a l’evolució “positiva” del mercat de treball els mesos d’octubre i novembre, tot i que reconeixia que els indicadors de consum continuaven sent negatius, tenint en compte sobretot les restriccions sanitàries que s’han establert.

Si bé és cert que els elements que el ministeri d’Economia té en compte a l’hora de fer les previsions són els mateixos que els del Banc d’Espanya, l’organisme supervisor és més escèptic i no els llegeix de la mateixa manera. Pel que fa a l’ocupació, el Banc d’Espanya estima que hi hagi un repunt de la taxa d’aturats: del 16,3% del tercer trimestre a un 17% aquest quart. A més a més, avisa que l’afiliació està maquillada pel nombre de treballadors afectats per un ERTO, que, de fet, ha crescut fins als 759.309 al mes de novembre, 80.000 més que a l’octubre. I al seu càlcul afegeix una davallada de la facturació en la meitat de les empreses. En tot cas, sí que coincideix amb la previsió de la ministra d’Economia sobre l’evolució del consum intern, una de les poques palanques que segons el Banc d’Espanya podia haver estabilitzat el creixement: l’organisme també apunta que el consum caurà en el quart trimestre de l’any fruit de la incertesa, i també la demanda externa.

Retrocés del PIB

Amb aquestes estimacions a la mà, només en el millor dels escenaris, és a dir, l’optimista, el Banc d’Espanya apunta a un petit creixement del 0,6%, malgrat que d’entrada està descartat. L’organisme supervisor creu que l’evolució de la pandèmia ha portat a una “pèrdua del ritme de la recuperació”. I per aquest motiu, apunta que la tendència del tercer trimestre, amb un creixement del PIB de fins a un 16,7% per la desescalada i la reactivació de l’activitat, farà aigües. També apunta que les mesures econòmiques desplegades per l’executiu haurien ajudat, en tot cas, a mitigar l’impacte econòmic de la pandèmia.

Tanmateix, el tancament final de l’any complet no es preveu tan dolent com el que el Banc d’Espanya estimava quan la pandèmia ho va paralitzar tot el març passat. Els anuncis de l’arribada d’una vacuna han fet créixer l’optimisme de l’ens supervisor, que preveu una caiguda del PIB de l’11,6% el 2020 i un repunt de fins al 8,6% l’any que ve, totes dues xifres, però, inferiors a les plantejades pel govern.