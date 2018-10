El Banco Popular va manipular els seus comptes del 2016

El Banco Popular va mentir en els seus comptes corresponent a l'exercici 2016. Segons ha assenyalat aquest divendres la Comissió Nacional del Mercat de Valors en un comunicat, l'entitat va subministrar al regulador "informació financera amb dades inexactes i no veraç en els seus comptes anuals del 2016".

Fruit d'aquesta investigació, la CNMV va acordar obrir un expedient sancionador al Banco Popular, com també als consellers executius, els membres de la comissió d'auditoria i el director financer d'aquell moment. Malgrat tot, el mateix supervisor ha decidit suspendre la tramitació d'aquest expedient perquè ja hi ha un procés penal obert pels mateixos fets.

No obstant això, aquesta no és la primera vegada que el banc espanyol és acusat de falsejar els seus comptes. Segons un informe elaborat per dos pèrits experts al qual va tenir accés l'ARA, l'entitat no va cobrir correctament els seus crèdits dubtosos. Per posar remei al problema, el Popular va "ocultar" informació errònia sobre els seus comptes als accionistes, tal com apuntaven els experts.

El banc presidit per Ángel Ron i Emilio Saracho va ser comprat pel Santander pel preu simbòlic d'un euro el juliol del 2017. Segons el Banc Central Europeu, l'entitat es trobava "en fallida o quasi fallida" després que es produís una retirada massiva de dipòsits que amenaçaven la seva supervivència.