El Banc Sabadell tindrà a Madrid el seu principal cervell informàtic

Les dues principals infraestructures tecnològiques del Banc Sabadell eren fins ara a la província de Barcelona, en centres de processament de dades considerats claus perquè centralitzaven les tasques d’emmagatzematge i comunicacions tant de hardware com de software. Però aquesta situació està a punt de canviar. Segons ha pogut saber l’ARA, arran de l’acord amb la multinacional nord-americana IBM anunciat el 15 de gener, el segon banc català tindrà ara el seu cervell informàtic al centre de processament de dades que Telefónica té a Alcalá de Henares, a la Comunitat de Madrid.

Segons han explicat fonts del sector, és el millor centre d’aquestes característiques que hi ha Espanya. A l’espera que es posi en marxa la nova central tecnològica, que s’està condicionant, fonts de l’entitat han explicat que no es tracta d’un trasllat perquè els centres del banc a Barcelona continuaran operatius.

Però fonts financeres explicaven que el recinte de Madrid portarà a terme la majoria del servei informàtic que fa servir el banc per operar.

Les raons d’aquest canvi són de racionalització dels proveïdors informàtics, d’estalvi de costos i també de necessitat de guanyar capacitat. Fins ara el Banc Sabadell tenia diversos proveïdors en aquest camp, cosa que feia créixer la factura que pagava. L’acord amb IBM Cloud li servirà per guanyar capacitat, perquè els dos centres de Barcelona -en localitats que el banc no fa públiques perquè són infraestructures clau- començaven a acostar-se al seu límit de capacitat. El banc també ha valorat el fet que per controlar la gestió d’aquest departament en tindrà prou parlant amb un sol interlocutor, que serà IBM. Una de les tasques d’aquesta multinacional serà modernitzar uns sistemes que havien quedat obsolets.

El trauma de TSB

La decisió no té lectures polítiques ni corporatives, tot i que arriba dos anys després que el banc traslladés la seu a Alacant i quan els rumors de fusió amb Bankia estan a l’ordre del dia. El director d’operacions i persones del Sabadell, Miguel Montes, va explicar al gener que l’acord era extensiu a TSB. El banc britànic va viure una crisi de primer ordre durant la migració informàtica que es va fer l’abril del 2018.