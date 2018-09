El Sabadell insisteix que canviar de seu "no va ser una decisió de curt termini"

El Banc Sabadell no té previst per ara retornar la seu a Catalunya, com sí que ha fet Agbar. El seu conseller delegat, Jaume Guardiola, ha dit aquest dimarts que emportar-se la seu a Alacant "no va ser una decisió a curt termini" i que, malgrat que en un futur "mai se sap", no ha obert la porta a cap nou canvi perquè "la situació és la que és". Guardiola ha comparegut al Congrés de Diputats per abordar les causes de la crisi financera.



El conseller delegat del Sabadell ha tornat a defensar la seva decisió i ha assegurat que "No hi va haver política", sinó que va ser una decisió per defensar els seus clients i accionistes. Segons Guardiola, l'"excitació de la situació a Catalunya a l'octubre va provocar que per primera vegada la independència es considerés un risc per part d'analistes i inversors, cosa que va tenir una incidència immediata sobre la cotització".

Davant d'aquesta situació i d'una fuga de dipòsits que va ser "generalitzada i homogènia dins i fora d'Espanya" va decidir activar un protocol per al canvi de seu que ja tenia preparat i pel qual, en el seu cas, no necessitava el decret llei que va impulsar l'exministre d'Economia, Luis de Guindos, i que sí que va necessitar CaixaBank.

Guardiola ha tornat a defensar que amb el trasllat de la seu es va "frenar automàticament" la sortida de dipòsits i ha assegurat que malgrat la fuga inicial es va aconseguir tancar el mes amb més dipòsits dels que es van perdre. Segons els registres de la Confederació de Caixes d'Estalvi, el Banc Sabadell en va perdre 1.873 aquell mes.