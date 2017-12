Banc Sabadell tanca la venda de la seva gestora hotelera

Banc Sabadell ha completat la venda del 100% de la seva plataforma de gestió hotelera Hotel Investment Partners (HI Partners) a Halley Holdco, un instrument d'inversió controlada per The Blackstone Group. El grup presidit per Josep Oliu ha ingressat 630,73 milions d'euros, en una operació que li dona unes plusvàlues de 50 milions d'euros.

L'entitat catalana tanca així el seu pla de rendibilitzar el projecte iniciat el 2015 per maximitzar el valor dels seus actius hotelers.

HI Partners és propietària de 14 hotels de categoria superior a Espanya, ubicats en destinacions turístiques i que ofereixen 3.700 habitacions.