El Santander guanya 6.500 milions d'euros el 2019, un 17% menys

El Santander va guanyar 6.515 milions d'euros l'any passat, una xifra un 17% inferior a la que registrava al tancar el 2018. L'entitat ha atribuït la reducció al fet d'haver registrat un saldo negatiu de plusvàlues i sanejaments de 1.737 milions d'euros. Aquests sanejaments estan principalment relacionats amb ajustos al fons de comerç del Regne Unit anunciat el setembre passat, moviment estretament relacionat amb el Brexit, en concret "amb el canvi en les expectatives per al Santander al Regne Unit com a conseqüència d'un entorn regulador complex", explicava l'empresa llavors en un comunicat. És, sigui com sigui, la primera vegada des del 2012 que la companyia redueix els seus beneficis respecte a l'exercici anterior.

L'entitat ha assenyalat també que va obtenir uns ingressos rècord el 2019: 49.000 milions d'euros, un 2% més del que va facturar el 2018. En aquest cas, l'increment es deu en part al "fort" creixement d'ingressos de clients a Amèrica. De fet, els resultats del quart trimestre de l'any indiquen un 35% més de beneficis que en el mateix període de l'any anterior. "Els resultats del 2019 reflecteixen que estem executant amb èxit la nostra estratègia, cosa que ens ha permès continuar amb un creixement predictible, sostenible i equilibrat", ha apuntat Ana Botín, presidenta del Banc Santander. "A més, l'últim trimestre ha sigut molt positiu, cosa que confirma les tendències del negoci ordinari".

Contra els tipus d'interès negatius

Tot i la caiguda de beneficis, Botín ha assenyalat durant la roda de premsa de presentació de resultats del 2019 que "ha sigut un bon any per al Santander". La presidenta de l'entitat, però, no ha amagat que la política de tipus d'interès baixos del Banc Central Europeu perjudica el sector bancari, que veu limitada la seva rendibilitat. Ana Botín ha elogiat l'expresident del BCE Mario Draghi –"va salvar l'euro", ha dit–, però ha criticat que reduís tant els tipus. "No es tradueix en un augment de la demanda del crèdit", ha assegurat la presidenta del Santander.

Pel que fa als plans de negoci, Botín ha avançat que no preveu ni la compra de cap entitat ni la fusió del Santander amb un altre banc europeu. La presidenta ha criticat la falta d'una regulació europea que faciliti les fusions entre bancs de diferents estats membres. "Amb les normes actuals és molt difícil. Perquè hi hagi fusions a escala europea el BCE ha de canviar la regulació", ha subratllat. Tot i això, Botín ha puntualitzat que el Santander "no està interessat" en cap fusió.

Sobre el nou govern espanyol i les mesures econòmiques previstes, Botín ha aplaudit que la voluntat de l'executiu sigui aprovar reformes buscant consensos a través del diàleg social, però ha advertit contra un impost específic per a la banca: "No crec que siguem un sector que ens ho mereixem en aquest moment", ha subratllat.

El Brexit –i les mesures per fer-hi front– és un dels factors que han provocat la reducció dels beneficis del Santander. El banc, amb una part de negoci important al Regne Unit, està "absolutament preparat" per seguir atenent els clients del país "en qualsevol escenari", segons ha destacat la presidenta de l'entitat. "Encara no sabem amb detall les condicions de la sortida del Regne Unit de la UE, però el més important és que ens hem preparat per a qualsevol eventualitat", ha assegurat Botín.