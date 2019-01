El Banco Santander tanca la cinquena part de les seves oficines al Regne Unit

El Banco Santander ha anunciat aquest dimecres que tanca 140 de les 614 oficines que té actualment obertes al Regne Unit. La decisió, que posa en perill el lloc de treball de 1.270 persones i que afecta una cinquena part dels seus locals, està relacionada amb l'augment de l'ús de la banca en línia i la banca mòbil que l'entitat ha experimentat els últims anys. Des del 2016, el nombre de les transaccions fetes directament pels clients a les oficines ha caigut un 23%, segons han informat fonts del Santander. Alhora, les transaccions a través dels diferents canals digitals han augmentat en el mateix període un 99%.

Els tancaments afecten les àrees comercials de ciutats de tot el país. Per compensar el cop que suposa per a la marca –el Santander és, a hores d'ara, el cinquè banc en volum de negoci i clients de les illes Britàniques–, l'entitat financera ha anunciat un pla d'inversió de 55 milions de lliures (63 milions d'euros) per renovar un centenar de les oficines que continuaran obertes.

Per intentar tranquil·litzar els clients que no estiguin familiaritzats amb la tecnologia, internet o mòbil, el Santander ha recordat que tots els seus clients poden continuar operant com fins ara a través de les oficines de correus.

En qualsevol cas, la mesura s'interpreta com una declaració explícita de les dificultats que experimenta l'entitat en un mercat extremadament competitiu i en què els beneficis que generen els seus productes no són suficients per mantenir una infraestructura del tot infrautilitzada.

Però l'anunci del Santander no suposa cap fet inesperat. És, senzillament, la prova del continu declivi del model del negoci bancari tal com s'havia conegut durant bona part del segle XX. En les últimes tres dècades, el Regne Unit ha perdut dos terços del total de les oficines d'entitats financeres. D'acord amb un estudi recent del Parlament britànic, el 1988 hi havia 20.583 sucursals mentre que a finals del 2016 en quedaven, només, 7.586.

Els tancaments de les oficines del Santander començaran el 25 d'abril a les ciutats i pobles de Bathgate, Bideford, Clitheroe, Corby, Eastcote, Helensburgh i Oakham i també se'n tancaran dues a Londres. El programa continuarà durant tot l'any amb l'últim dels tancaments previstos per al 12 de desembre, quan abaixaran la persiana oficines d'Edimburg i Guildford i d'altres de Londres, Norwich i Nottingham.

Les accions de l'entitat no han notat aquest dimecres cap sotrac després de l'anunci. De fet, cotitzen a l'alça, un 2,63% en relació a dimarts. Però en l'últim any han caigut un 27,86%, segons les dades de la borsa de Londres.