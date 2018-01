Banc Santander guanya 6.619 milions el 2017, un 7% més

El Banc Santander va guanyar el passat exercici 6.619 milions d'euros, un 7% més que un any abans. Els resultats s'han vist limitats pel capítol de plusvàlues i sanejaments, que pugen a 897 milions d'euros en el mateix exercici en què el primer banc espanyol es va quedar el Banc Popular, que va comprar per un euro a causa de les dificultats de liquiditat que arrossegava.

El Popular va tancar l'exercici amb unes pèrdues atribuïdes de 37 milions d'euros, amb un càrrec de 300 milions d'euros a causa de les despeses d'integració.

Segons ha relatat a la CNMV, el banc va millorar els seus resultats en vuit dels seus deu mercats principals. Els ingressos totals van pujar un 10%, fins els 48.392 milions d'euros, afavorits per un creixement del marge d'interessos del 10% i una millora de la recaptació per comissions del 14%. Les despeses d'explotació van augmentar menys que els ingressos.

Santander hagués pogut presentar uns resultats millors si no hagué hagut de provisionar 752 milions d'euros en el quart trimestre a causa de la revisió del valor de la seva participació a la seva filial de consum als Estats Units, Santander Consumer USA. Per la seva banda, la reforma fiscal portada a terme per l'Administració Trump, basada en una reducció de l'impost de Societats, ha permès apuntar-se 73 milions d'euros de beneficis.

El mercat europeu va aportar el 52% del resultat del grup, mentre que el negoci americà va participar en el 48% restant.

A Espanya, el Santander va obtenir un benefici net atribuït de 1.180 milions d'euros, un 46% més. L'entitat controlada per la família Botín diu tenir 1,9 milions de clients vinculats (els que diuen que el Santander és el seu principal banc).