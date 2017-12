El Banc d'Espanya carrega contra la digitalització de les finances

El subgovernador del Banc d'Espanya, Javier Alonso, ha advertit aquest dimecres dels riscos que suposen els nous serveis digitals del sector financer, ja que en la seva opinió ofereixen productes difícils d'entendre que es poden presentar en "embolcalls amables i accessibles" a través d'aplis. Així ho explicat durant la seva participació en unes jornades bancàries organitzades per l'Iese.

A més, ha cridat l'atenció sobre la divulgació d'informació "rellevant" a través de telèfons intel·ligents o tauletes, "en què la mida i la immediatesa de l'acceptació limiten la capacitat del client per saber què és el que realment està consentint".

Entre d'altres riscos, el subgobernador de l'organisme públic també ha destacat les "autoritzacions involuntàries" per part del client en la cessió de dades, l'exclusió financera que suposen les noves tecnologies per a qui no té accés i la "limitació" a l'accés d'assessorament qualificat.

En aquest context, Alonso veu "clara" la necessitat de millorar l'educació financera i d'"impulsar el desenvolupament de les competències digitals dels ciutadans". "La transparència, la conducta del mercat i l'educació financera constitueixen àrees d'atenció prioritària que estan guanyant pes" en l'organització de les entitats bancàries, ha apuntat.