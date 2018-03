El Banc d’Espanya guanya 1.857 M€, un 14% més

El Banc d’Espanya va registrar un benefici de 1.857 milions d’euros el 2017, una xifra que suposa un 14,4% més que un any enrere, segons els comptes fets públics ahir per la institució. Els ingressos nets provinents dels interessos van ser de 5.061 milions, un augment de l’11%, 768 milions dels quals van ser interessos en moneda estrangera. La resta va ser en euros.

La majoria d’aquests últims depenen de carteres de valors -4.594 milions- amb una rendibilitat de l’1,52%, mentre que els interessos generats per operacions de política monetària van pujar a 242 milions, amb una rendibilitat mitjana del 0,33%.

Per la seva banda, els ingressos nets per honoraris o comissions van caure un 35,5%, fins als 4,3 milions d’euros. Aquest descens va respondre principalment a les comissions més grans pagades per les despeses de manteniment de valors de les carteres en euros i en divises, així com als ingressos més baixos obtinguts de comissions per gestió de comptes directes de deute anotat.

Les despeses operatives de la institució governada per Luis María Linde van ser de 489 milions d’euros, cosa que suposa una millora del 0,6% respecte a un any abans.

Els comptes del Banc d’Espanya també revelen que la tinença d’or era de 9.795 milions, equivalents a 9 milions d’unces d’or fi valorades a 1.081 euros per unça al mercat. Aquestes reserves no van variar durant l’any, si bé el seu valor va ser inferior al del 2016 en 146 milions d’euros a causa de la caiguda del preu de l’or al mercat.

La institució, a més, va tancar l’any amb unes provisions de 17.750 milions, un 21% més que un any enrere, la majoria de les quals, 17.251 milions, corresponien a la cobertura de riscos financers.

Els comptes també revelen que Linde va percebre una remuneració bruta de 182.748 euros durant l’any, cosa que suposa una caiguda del 2,1% respecte a l’exercici anterior. La despesa de personal de la institució va pujar un 2,5% el 2017, fins als 251 milions, per un increment de la plantilla de l’organisme de l’1,6%.