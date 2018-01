Báñez fa seva la proposta dels sindicats de sancionar les empreses per cada treballador en temporalitat fraudulenta

Sancionar la temporalitat fraudulenta. Aquesta és una de les demandes que els sindicats havien posat sobre la taula d'un dels grups de negociació que mantenen amb el govern espanyol per millorar la qualitat del treball. La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha anunciat aquest dijous que el seu departament impulsarà una normativa per endurir les sancions a les empreses que abusen de la temporalitat. Concretament, la intenció de l'executiu central és sancionar les empreses per cada treballador contractat temporalment de manera fraudulenta i no per al comportament global de l'empresa com passa actualment. Actualment s'aplica una única sanció que es pondera en funció del nombre de treballadors.

"Per cada contracte en frau hi ha un treballador i una vulneració dels seus drets", ha assegurat la ministra. L'objectiu d'aquesta mesura ha de ser dissuasori, és a dir que no només es pretén incrementar les sancions sinó intentar evitar que les empreses abusin de la temporalitat. Com han aclarit fonts del ministeri d'Ocupació, aquesta encara és una proposta oberta que ha de ser negociada, esmenada i implementada en forma d'una llei que inclourà més detalls.

Les mateixes fonts apunten que actualment el sistema de sancions que aplica la Inspecció de Treball no reflecteix internament ni automàticament el nombre de treballadors en temporalitat fraudulenta, sinó que varia en funció del cas i de l'empresa, i s'aplica una sanció global. La intenció del ministeri d'Ocupació és, doncs, aplicar una sanció per a cada treballador en aquesta situació, cosa que a la pràctica multiplicarà les sancions.

El govern espanyol ja va anunciar també a l'estiu la seva voluntat de sancionar la temporalitat incrementant la indemnització que cobren els treballadors temporals quan són acomiadats. La proposta del govern espanyol passava per una indemnització per extinció creixent (12 dies el primer any, 16 el segon i 20 el tercer). Una mesura davant la qual els sindicats es van mostrar contraris en considerar que era contraproduent i reclamaven precisament una mesura preventiva, com considera l'executiu central que és aquesta nova iniciativa, anunciada aquest dimecres.

Però, quan es dona un cas de treballador en temporalitat fraudulenta? De fet, la queixa dels sindicats ja passava per aclarir què és el treball temporal. CCOO i UGT reclamaven la revisió de casos d'estacionalitat (que hauríen de cobrir-se amb fixos discontinus) o de casos en què treballadors temporals fan feina pròpia de l'empresa.

La bretxa salarial

Però la compareixença de la ministra Fátima Báñez no ha pogut ignorar la polèmica que va aixecar l'entrevista que aquesta setmana va oferir el president del govern espanyol a Onda Cero, en què va assegurar que reduir la bretxa salarial entre homes i dones no és competència del govern espanyol: "Els governants hem de ser molt cauts a l'hora de saber quines són les nostres competències i quines no, i evidentment, no n'hi ha cap que sigui igualar salaris", va afirmar.

Báñez ha dedicat bona part del seu discurs a explicar les declaracions del president, insistint que sota el govern de Rajoy s'ha recuperat l'ocupació de "tot el talent femení perdut durant la crisi", assegurant que la bretxa salarial "està sota mínims històrics" i recordant que "la llei ja obliga a pagar el mateix a homes i dones."

Per tot plegat, la ministra ha insistit a recordar algunes de les altres iniciatives amb què s'ha compromès, com ara forçar les empreses a ser més transparents i donar informació sobre l'escala de retribucions en funció de gènere i per llocs de treball. També intensificar les auditories empresarials en aquesta direcció en funció dels plans d'igualtat.