Goirigolzarri admet que Bankia està en un "moment difícil" però afirma que és "optimista"

Bankia ha començat el 2019 recuperant força comercial després d'un any 2018 complicat i marcat per la integració de Banco Mare Nostrum (BMN), que es va fusionar amb Bankia el desembre del 2017 i va comportar un ERO que va finalitzar fa quatre mesos. El banc dirigit per José Ignacio Goirigolzarri vol girar full a la fusió i recuperar aquest any el terreny perdut. Durant la junta general d'accionistes que s'ha celebrat aquest divendres a València, el president de Bankia ha admès les dificultats de l'entitat. "Soc molt conscient que som en un sector complex en un moment difícil. Això és així i no hem de ser ingenus", ha subratllat.

Goirigolzarri, però, s'ha mostrat "optimista" de cara a aquest any i per al futur pels bons resultats dels primers mesos de l'any i perquè les restriccions que imposava el pla de reestructuració s'han acabat. "La fi d'aquestes limitacions s'està mostrant com un motor de creixement d'enorme potencial", ha dit. El president de l'entitat també creu que l'aposta per la transformació digital servirà per fer créixer Bankia. Segons les seves previsions, a finals del 2019 més de la meitat dels clients del banc seran digitals.

El preu de les accions de Bankia ha patit una caiguda en els últims anys però l'entitat va augmentar el 2018 un 39% el seu benefici respecte a l'any anterior. L'entitat nacionalitzada ha anunciat aquest divendres que distribuirà un dividend de 357 milions d'euros pels resultats de l'any passat, un 5% més que l'any anterior. La baixa cotització de Bankia ha forçat a allargar en diferents ocasions el termini màxim fixat per privatitzar el banc, situat ara el 2021.

Poques dones directives

A la junta general, els accionistes han criticat la poca presència de dones al consell d'administració del banc –només hi ha dues dones entre els 12 membres– i als llocs de responsabilitat. Goirigolzarri ha assegurat que el banc està "totalment compromès" amb la igualtat i que es vol complir l'objectiu fixat per al 2020 al pla d'igualtat empresarial, que marca una quota del 40% de dones directives. Actualment només són un 35%. "Canviar aquesta situació heretada del passat requereix temps i els resultats no són immediats", ha afirmat el president de Bankia.

El judici per la sortida a borsa de l'entitat, que va començar a finals de l'any passat a l'Audiència Nacional i s'allargarà fins al juny, no ha tingut especial protagonisme a la junta d'accionistes. Només un dels accionistes que han intervingut ha acusat Goirogolzarri d'haver intentat "salvar el soldat Rato", en al·lusió a la declaració del president de Bankia al judici.