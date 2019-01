Bankia augmenta el benefici un 39% fins als 703 milions

Bankia va guanyar 703 milions d'euros el 2018, la qual cosa suposa un increment del 39,2% en comparació amb l'any anterior, segons ha anunciat la companyia aquest dilluns. L'empresa augmenta substancialment el benefici perquè el 2017 va ser l'any d'integració amb Banco Mare Nostrum (BMN), un fet que va reduir el benefici atribuït. Pel que fa al benefici ordinari, va caure un 3,4% respecte al 2017, fins als 788 milions d'euros.

El banc destaca que el 2018 va tornar a ser un any amb interessos anormalment baixos. Tot i així, el marge d'interessos –el resultat purament bancari– va créixer un 5,5%, i va arribar als 2.049 milions d'euros. No obstant, l'entitat ha assenyalat que, sense la integració de BMN, aquesta xifra hauria caigut un 9,6% respecte al 2017. Els ingressos per comissions i els resultats per operacions financeres també van augmentar un 25,3% i un 11,5%, respectivament. En conseqüència, el marge brut va créixer un 11,3% sense tenir-la en compte, però incloent-hi els resultats de BMN va disminuir un 6,5% fins als 3.368 milions d'euros.

Pel que fa a dividends, Bankia, que en total ha rebut 22.424 milions en ajudes públiques, va anunciar que incrementarà un 5% el dividend a càrrec de l'exercici 2018. En total, doncs, l'entitat repartirà 357 milions.

L'entitat va indicar que el benefici té l'impacte de la provisió d'actius no rendibles per un valor total de 85 milions d'euros. En total, aquests actius es van reduir en uns 6.000 milions d'euros, el doble de la previsió de reducció.

A més, l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri va guanyar uns 120.000 nous clients el 2018, dels quals 103.000 amb ingressos domiciliats al banc. El 45% dels clients són digitals, segons el banc, tot i que només el 25% de les vendes li arriben a través d'aquest canal.