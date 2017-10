El conseller delegat de Bankia assegura que la inestabilitat a Catalunya va a menys i que és reversible

Bankia, l'entitat que presideix José Ignacio Goirigozarri i que encara està en un 67% en mans de l'Estat, ha obtingut 739 milions d'euros de benefici fins al setembre, un 1% més del que va aconseguir guanyar el mateix període de l'any anterior. El seu conseller delegat, José Sevilla, ha volgut posar en valor aquests resultats en un "entorn complex de tipus d'interès". Concretament, aquest escenari ha provocat una caiguda de 88 milions del marge d'interessos que, segons han explicat els responsables de l'entitat, "ha sigut compensada per la resta del negoci bancari", sobretot per les majors concessions de crèdit.

Aquests nou primers mesos de l'any, Bankia ha multiplicat per 2,3 les noves hipoteques concedides, el finançament de les pimes ha crescut un 22% i el crèdit al consum, un 19,6%. A part d'això, els ingressos per comissions han crescut un 4%, principalment per l'augment de clients. A més, Sevilla ha explicat que també hi ha influït la pitjor evolució de l'Euríbor –l'índex que fixa els interessos de les hipoteques–, que ha continuat en negatiu bona part de l'any. Tot i això, han volgut puntualitzar que sembla que de cara al futur l'Euríbor es recuperarà més ràpidament.

Aquestes xifres són les que han permès que l'entitat compensi una caiguda del 10% en els ingressos bàsics, i hagi deixat el marge d'interessos en 1.467 milions d'euros.

A part d'això, el saldo de riscos dubtosos s'ha reduït un 11,2% des de principis d'any, fins als 10.194 milions d'euros, i la taxa de morositat ha caigut un punt percentual, fins al 8,8%. Els actius adjudicats també van caure un 7,5%, després d'haver venut 6.115 immobles, un 14,6% de l'estoc que acumulava a principis d'any.

La incertesa per Catalunya "va a menys"

El sector financer ha sigut un dels focus de polèmica des dels fets de l'1 d'octubre. Les entitats financeres asseguren haver patit trasllat de dipòsits, i CaixaBank i el Sabadell han traslladat la seva seu social a Espanya. Segons el conseller delegat de Bankia, els últims mesos sí que es va notar la preocupació entre els seus clients, que van sol·licitar obertures de comptes fora de Catalunya, però ha assegurat que "les últimes setmanes s'ha suavitzat". Per això, Sevilla apunta que el pla estratègic de l'entitat no preveu cap canvi a causa d'una situació que esperen que es normalitzi ràpidament.

Sevilla ha assegurat que l'impacte sobre el conjunt de l'economia també serà moderat, tot i que ha aclarit que els serveis d'estudis de l'entitat no ho tenen comptabilitzat encara en termes de producte interior brut (PIB).

En l'àmbit hipotecari, Sevilla ha assegurat que no hi ha hagut cap canvi aquest octubre, tampoc a Catalunya. Sí que ha assegurat que s'ha notat en un baix nivell de consum. Sevilla ha insistit que aquest és un procés reversible que ja comença a normalitzar-se. El conseller delegat de Bankia no ha volgut explicar si Bankia ha crescut en dipòsits aquest octubre per una fuga en les entitats catalanes, però sí que ha reconegut que ha sigut un mes "més dinàmic".

A l'expectativa de Draghi

D'altra banda, Sevilla ha reconegut que els baixos tipus d'interès perjudiquen a hores d'ara els marges d'ingressos del negoci i, per això, està "pendent" de la retirada d'estímuls especials. Assegura que l'anunci del president de Banc Central Europeu, Mario Draghi, ara fa unes setmanes va ser "un primer pas", però que espera que s'observi una "normalizació dels tipus d'interès a curt termini".

La fusió amb BMN

Finalment, un dels grans objectius que té aquesta entitat abans que acabi l'any és el de la integració de Banco Mare Nostrum (BMN) aprovada per les juntes generals d'accionistes el 14 de setembre. L'operació s'ha d'articular a través de l'entrega dels actuals accionistes de BMN de 205,6 milions d'accions de Bankia, que valora en 825 milions d'euros.

Per fer-ho, però, l'Estat encara espera poder aprofundir en la privatització de Bankia i vendre un altre paquet de les accions que té l'Estat abans de finals d'any, una operació que el mateix ministre, Luis de Guindos, va assegurar que la situació a Catalunya ha pogut frenar o, com a mínim, paralitzar.