El benefici de Bankia creix només un 0,6% fins al setembre, fins als 744 milions

Bankia ha obtingut un benefici net atribuït de 744 milions d'euros en els nou primers mesos d'aquest any, fet que suposa un augment del 0,6% respecte al mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dilluns l'entitat.

En un context "molt complex" de tipus d'interès baixos, el banc ha elevat el resultat amb un augment en els ingressos per comissions, amb una nova reducció en els costos per l'acceleració en les sinergies de la fusió amb BMN i amb un volum estable de provisions i sanejaments.

El benefici del tercer trimestre es va enfilar a 229 milions d'euros, fet que suposa un augment d'un 1,7% respecte al mateix període de l'any anterior.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha explicat que el banc ha aconseguit incrementar els beneficis gràcies al fet que ha completat "amb èxit" la fusió amb BMN, el principal repte que tenia al començament de l'exercici, aprofitant l'oportunitat de fer negoci en segments que havia tingut limitats en anys anteriors, com la promoció immobiliària i els crèdits a grans empreses.

El conseller delegat, José Sevilla, ha destacat que el model de distribució del banc ja ha començat a donar els seus fruits i que això està permetent elevar la base de clients i incrementar el negoci en àrees rendibles per al banc i de valor afegit per al client, com són els mitjans de pagament, els fons d'inversió, els plans de pensions, les hipoteques, el crèdit al consum i el finançament a empreses. "I tot això s'ha produït mentre tornàvem a reduir els crèdits dubtosos i els actius adjudicats, que han caigut un 14% des que va començar l'any, i augmentàvem la solvència i la rendibilitat, que ja frega el 8%", ha afirmat Sevilla.

El marge d'interessos es va elevar a 1.542 milions, un 5,1% més que fins al setembre de 2017, conseqüència de la integració de BMN, i impactat per les vendes de renda fixa i les repreciacions encara a la baixa de la cartera hipotecària. A perímetre constant, és a dir, incloent a BMN tot el 2017, hauria caigut un 10%.

Els ingressos per comissions van augmentar un 25,8% (un 3,1% més en comparació homogènia) i s'han elevat a 799 milions d'euros, amb una positiva evolució de les taxes per mitjans de pagament (+13,1%) i d'administració i gestió d'actius, principalment fons d'inversió (+13,6%) i plans de pensions (+8,5%).