Fernández Ordóñez contradiu Rato i assegura que Bankia va sortir a borsa per iniciativa pròpia

L'exgovernador el Banc d'Espanya (BdE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha assegurat aquest dilluns durant la seva declaració al judici de Bankia a l'Audiència Nacional que l'entitat va sortir a borsa per iniciativa pròpia i no per una decisió del supervisor, en aquell moment presidit per Fernández Ordóñez. "La iniciativa és de l'entitat", ha declarat l'exnúmero u del BdE. Segons Mafo, Bankia tenia altres alternatives damunt la taula, com demanar ajuda al fons de reestructuració bancària (FROB) o buscar inversors externs. "La filosofia era deixar decidir els gestors" de Bankia, ha assegurat.

L'afirmació de l'exgovernador contradiu la declaració de l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato. El principal acusat per les suposades irregularitats en el debut borsari del banc va declarar davant el jutge que tant el govern del PSOE com el Banc d'Espanya van pressionar Bankia perquè sortís a borsa. "El Banc d’Espanya ens estava dient que abans de setembre havíem de sortir. Era el missatge del supervisor i de la vicepresidenta del govern [espanyol, Elena Salgado]", va declarar Rato el 9 de gener. Segons l'expresident de Bankia, el BdE li va deixar clar que l'alternativa a la sortida de Bankia era la nacionalització del banc.

Fernández Ordóñez ha negat qualsevol responsabilitat en les suposades irregularitats en els comptes de Bankia i ha negat haver rebut els correus interns de l'inspector José Antonio Casaus, en què avisava dels problemes de viabilitat de l'entitat. Segons l'exgovernador, els caps de l'inspector van prendre la decisió correcta de no transmetre al governador els correus electrònics atès que l'avís del treballador era incorrecte i no aportava informació "rellevant".

La nacionalització es va fer malament, segons Mafo

L'exgovernador també ha carregat contra el govern espanyol, a qui ha acusat de no haver gestionat bé la nacionalització de Bankia. "Es va fer malament", ha dit després de carregar contra els polítics. La credibilitat dels ministres, ha assegurat, "en general és molt baixa". Mafo ha declarat que a partir de l'abril del 2012 va perdre "el control" de la intervenció pública del banc. "Ens vam posar a disposició del govern en la nacionalització però la nostra visió és que s'havia fet malament", ha asseverat.