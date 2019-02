L'expresident de Bancaixa acusa el Banc d'Espanya de pressionar-lo per forçar la fusió que va donar lloc a Bankia

Amb el judici de la sortida a borsa de Bankia estan veient la llum pública detalls sobre com es va gestar la fusió de les set caixes que va donar lloc a l'entitat i sobre el paper decisiu que hi va tenir el Banc d'Espanya. José Luis Olivas, l'exvicepresident de l'entitat i expresident de Bancaixa –una de les caixes fusionades–, ha declarat aquest dilluns a l'Audiència Nacional que el Banc d'Espanya va pressionar Bancaixa perquè accedís a la integració tot i les reticències de la cúpula de l'entitat valenciana.

Olivas, que està imputat per les suposades irregularitats del debut borsari de Bankia, ha assegurat que inicialment es va oposar a la petició del Banc d'Espanya de fusionar les set caixes. "Li vaig dir [al subgovernador del supervisor bancari, Javier Aríztegui] que no ho veia perquè Bancaixa era solvent, tenia un 52% de solvència per sobre del que s'exigia", ha dit en resposta a les preguntes de la fiscalia, que demana per a Olivas 4 anys de presó per presumpta estafa a inversors.

Segons l'expresident de Bancaixa, el Banc d'Espanya va continuar insistint –Olivas diu que va rebre una trucada de l'aleshores governador, Ángel Fernández Ordóñez– fins al punt que li van quedar poques opcions. Ell, però, va advertir de les dificultats que podria tenir perquè el consell d'administració de l'entitat donés llum verda a l'operació. Segons ha declarat, el governador li va contestar que no es preocupés. Olivas va traslladar la proposta al consell d'administració, que va aprovar per unanimitat l'operació. Fernández Ordóñez, ha assegurat l'expresident de Bancaixa, "va fer les gestions oportunes" perquè fos així.