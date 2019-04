Un inspector del Banc d'Espanya, sobre els comptes de Bankia el 2011: "La informació era incorrecta"

L'inspector del Banc d'Espanya José Antonio Delgado, un dels interventors del supervisor que van analitzar els comptes de Bankia abans de sortir a borsa, ha assegurat aquest dilluns durant la seva declaració com a testimoni al judici de Bankia a l'Audiència Nacional que l'entitat, aleshores dirigida per Rodrigo Rato, va debutar a la borsa el 2011 amb uns comptes irregulars i maquillats. "La informació reflectida era incorrecta", ha dit, contundent.

Entre les irregularitats detectades en els comptes del 2011, que Rato havia presentat sense informe d'auditoria, Delgado ha assenyalat 20.000 milions d'euros que Bankia havia compatibilitzat com a inversió normal quan en realitat eren "morositat encoberta". Per aquest motiu, ha declarat l'inspector, quan canvia la cúpula de l'entitat després de la dimissió de Rato, l'equip del nou president, José Ignacio Goirigolzarri, ha de reformular els comptes per corregir les anomalies. Rodrigo Rato havia explicat que la reformulació es devia a un canvi de cicle econòmic.

Segons l'inspector, ell i l'altre interventor del Banc d'Espanya volien aturar la sortida a borsa de Bankia perquè "no els convencia" l'estructura d'un banc dolent amb els actius tòxics (BFA), i un banc bo (Bankia), i perquè el descompte aplicat al preu de les accions en la sortida a borsa complicava encara més la seva solvència.

"Era un banc inviable. Es deia que hi havia un banc bo i un banc dolent, però la realitat és que hi havia un banc dolent (Bankia) i un banc pitjor (BFA)", ha declarat Delgado. Tot i els dubtes dels inspectors i les irregularitats detectades, el Banc d'Espanya no va fer res per frenar el debut borsari.

Balanços falsos

Delgado també ha declarat que la informació de partida que els consultors tenien a les seves mans per analitzar la unió de les set caixes que posteriorment donarien lloc a Bankia era "falsa". Caja Madrid estava "moribunda", i Bancaja, "morta", ha assegurat. "L'ideal hauria sigut que algú revisés els balanços de les caixes, però no ho va fer ningú", ha lamentat. El pla d'integració, ha afegit, "es va determinar basant-se en una informació proporcionada per les entitats que era incorrecta".