Bankia, més lluny de recuperar la totalitat de les ajudes

Recuperar els gairebé 22.500 milions d’euros d’ajudes públiques a Bankia és cada cop una possibilitat més llunyana si es té en compte l’última col·locació d’accions en el mercat. De moment, l’Estat ha recuperat poc més de 2.656 milions d’euros entre vendes d’accions i dividends, una onzena part del total. Però si vengués tota la participació que li queda al mateix preu mitjà de les dues col·locacions d’accions que ha fet fins ara obtindria poc més de 14.600 milions, quan les ajudes públiques rebudes pugen a 22.424 milions.

L’última col·locació es va fer la nit de dilluns a dimarts. Una venda accelerada del 7% del banc que presideix José Ignacio Goirigolzarri. El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) -és a dir, l’Estat- va ingressar per aquesta venda 818,30 milions d’euros, en aconseguir un preu de 4,06 euros per acció. L’operació va ser aplaudida pel ministre d’Economia, Luis de Guindos, malgrat que cada cop queda més lluny la possibilitat de recuperar les ajudes públiques perquè, a part que el preu de venda seria inferior al que es va rebre en el seu dia, els dividends també seran més baixos en reduir-se la participació pública.

Bankia va rebre entre el 2010 i el 2013 gairebé 22.500 milions en ajudes directes. I fins ara n’ha recuperat 2.656 milions. D’aquests, 1.304milions es van obtenir en una primera col·locació d’accions, del 7,5% del capital, el 28 de febrer del 2014. Després d’aquella venda, han arribat diversos ingressos per dividends. El juliol del 2015 la retribució amb càrrec als beneficis del banc va aportar 128 milions a les arques públiques, el març del 2016 per aquesta via es van ingressar 195 milions i el març d’aquest any es van rebre 211 milions.

A aquestes quantitats s’hi han de sumar els 818,30 milions ingressats amb la venda d’ahir, una col·locació d’accions que, en el fons, s’ha fet un 33% per sota del preu al qual es va fer la primera. Els 4,06 euros per acció de la venda se situen lleugerament per sota del preu en borsa de dilluns (4,173 euros) i molt a prop dels 4,073euros en què va tancar ahir a la borsa, després de perdre un 2,4%.

En la primera col·locació del 2014 la venda es va fer a 1,51 euros per acció. Un preu que, tenint en compte el contrasplit (agrupament d’accions) que va fer el banc al juny, equivaldria actualment a uns 6 euros, mentre que l’última col·locació s’ha fet a 4,06 euros. Amb les dues vendes fetes, la participació de l’Estat a Bankia s’ha reduït al 60,6%.

Confiança dels inversors

El ministre d’Economia, Luis de Guindos, va defensar ahir l’operació i va destacar que la col·locació d’accions “posa de manifest la confiança en Bankia i en el sistema financer espanyol i la confiança, en última instància, en l’economia espanyola”. Guindos va destacar que la venda es va fer “molt de pressa”, amb una demanda dels inversors que va més que doblar el que finalment es va col·locar i amb un descompte “molt reduït”. Guindos no va deixar de lligar l’operació a la situació política a Catalunya i va dir que 45 dies enrere no s’hauria pogut fer. “Ha tornat la confiança de manera clara en l’economia espanyola”, va refermar el ministre.