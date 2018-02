Bankia preveu disparar un 162% els guanys en tres anys, fins als 1.300 M€

Bankia planteja tres anys de creixements en tots els àmbits ara que s'ha desfet de la cotilla de restriccions després del rescat de Brussel·les. Tal com ha comunicat aquest dimarts l'entitat, té previst repartir més de 2.500 milions d'euros en dividends els pròxims tres anys, una xifra que més que duplica els 1.160 milions que ha repartit en els últims quatre exercicis. Així consta en un pla d'estabilitat que cobreix 2018-2020 en què l'entitat encara semipública projecta un increment dels beneficis del 162% respecte als 556 milions que va guanyar el 2017. Això elevaria els beneficis als 1.300 milions el 2020.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha assegurat que l'entitat "es compromet a retornar l'excés de capital als accionistes" i per això preveuen repartir fins a 2.500 milions d'euros en dividends, que suposen un 20% de la capitalització actual del banc.

Segons l'entitat, l'augment es deurà a la millora dels ingressos per major volum de negoci i la contenció de costos. Per això assegura que aconseguirà rebaixar la ràtio d'eficiència per sota del 47% enfront del 56% de l'any anterior. En aquest cas, Bankia recorda que les sinergies de fusió amb BMN han acabat tenint un cost de 190 milions d'euros, un 22% més del que estava previst, una despesa que, en realitat, va rebaixar dels més de 800 milions als 505 milions els que va guanyar el 2017. Per això, l'increment de beneficis de cara al 2020 si es compara amb els 800 milions d'euros se situa en el 62%.

Els directius de Bankia creuen que d'aquí al 2020 aconseguiran 400.000 clients nous nets i 12.500 empreses. Per això, preveuen créixer tant en concessions d'hipoteques, com en crèdit a les empreses, préstecs al consum, fons d'inversió, mitjans de pagament i assegurances.

Dos nous motors de creixement

Bankia pot tornar a invertir en totxo

El president de l'entitat, José Ignacio Goirigolzarri, ha recordat que el 2018 suposa un pla d'inflexió en la història i evolució de l'entitat. El directiu ha insistit que aquest any compta amb "dos nous motors de creixement": d'una banda, la fusió amb BMN, i de l'altra, l'alliberament de la cotilla de la regulació que els va imposar Europa pel pla de reestructuració a canvi dels ajuts públics.

Bankia no dona un pes predominant al sector immobiliari en el seu pla de creixement, però aquest 2018 pot tornar a dedicar-se a aquest sector i, per això, ha creat una divisió de negoci especial. En el seu pla de negoci es pot observar com el totxo torna a ser una de les seves palanques de creixement. "Recuperar progressivament l'activitat de finançament de promotors", diu textualment el seu pla de creixement.

En quins percentatges preveu Bankia millorar les seves branques de negoci?

Un 5% més de base de clients particulars (40.000 més)

Un 20% en empreses (12.500 més)

Del 7,3% al 10,8% en quota d'hipoteques

Del 6,9% al 7,7% en crèdit a les empreses

Del 5,5% al 6,6% en préstecs al consum

Del 6,4% al 7,2% en fons d'inversió

Del 8,1% al 9% en mitjans de pagament

Segons el conseller delegat de l'entitat, Jordi Sevilla, el procés de desapalancament del conjunt de l'economia espanyola (que l'acostarà a nivells europeus per exemple en crèdits hipotecaris) permetrà recuperar el negoci del crèdit en l'entitat.

Pel que fa a la despesa, cal recordar que Bankia es troba en ple expedient de regulació d'ocupació (ERO) per la integració amb BMN, però segons Sevilla, la pressió regulatòria, el procés de digitalització i els convenis col·lectius que "apunten" a increments salarials d'entre l'1,75% i el 2,25% fan pensar que les despeses repuntaran els pròxims anys.