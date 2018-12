El govern espanyol allarga fins al 2021 el termini per privatitzar Bankia

La baixa cotització de les accions de Bankia ha obligat el govern espanyol a prorrogar el termini per a la privatització de l'entitat dos anys més, fins al desembre del 2021. La pròrroga l'ha aprovat el consell de ministres celebrat aquest divendres a Barcelona. La voluntat del ministeri que presideix Nadia Calviño és "maximitzar la recuperació" de les ajudes públiques i, per fer-ho, necessita procedir a la desinversió quan la situació als mercats sigui més positiva per a Bankia.

És la segona vegada que s'allarga el termini per privatitzar el banc. La primera vegada es va fer el desembre del 2016, moment que el govern central va aprofitar per deixar la porta oberta a noves pròrrogues. Després del seu rescat el 2012, Bankia va passar a mans de l'Estat i, actualment, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) té el 61% del capital social de l'entitat.