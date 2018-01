Barcelona crea un consorci per liderar la tecnologia 5G i atraure fons europeus

Barcelona vol liderar la cursa cap a la tecnologia 5G i aspira a convertir-se en un laboratori de proves europeu. Per aconseguir-ho, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Mobile World Capital (MWC) i diversos centres de recerca han signat aquest matí un acord de col·laboració per treballar en aquesta direcció i han creat un nou consorci, el 5GBarcelona.

L'objectiu final és aconseguir una part important dels fons europeus per destinats a promocionar aquesta tecnologia, que servirà sobretot per desenvolupar l'internet de les coses (l'IOT, per les seves sigles en anglès), tot i que els promotors no han concretat cap quantitat. Segons el director de la MWC, Carlos Grau, la iniciativa també servirà per captar "una part important dels recursos que generaran les noves tecnologies fins al 2025.

La Comissió Europea preveu que els serveis vinculats a la tecnologia 5G generaran 2,3 milions de llocs de treball nous i 130.000 milions d'euros d'activitat econòmica a Europa fins al 2025. "Nosaltres aspirem a generar l'escenari i el context per captar entre un 10% i un 15% de tots aquests recursos, i creiem fermament que podem aconseguir-ho".

Només una ciutat per Estat

Barcelona, però, no és l'única ciutat que es posiciona en aquesta cursa tecnològica. Tot i que durant l'acte no han especificat quines són les altres ciutats a batre, posteriorment el director de tecnologia i innovació de la Fundació i2CAT, Sergi Figuerola, ha precisat que "Madrid o Màlaga" podrien ser algunes de les altres aspirants a convertir-se en ciutats-laboratori i per tant a endur-se els fons europeus. En total a tota Europa "hi ha uns 10 o 12 consorcis que també hi treballen", ha afegit Figuerola.

La Comissió Europea, que ha dividit el projecte en diferents fases, només permet que quedi una ciutat-laboratori a cada Estat. Abans que acabi l'any farà un primer tall "i en quedaran només tres o quatre", segons Figuerola.

Involucrar tots els sectors

El nou consorci també ha aprofitat per enviar dos missatges que considera "clau". D'una banda han demanat a tots els sectors econòmics, i en especial a la indústria, que s'involucrin en el projecte. El consorci ha fet una crida concreta a les operadores de telefonia, com Movistar i Orange i als gestors d'infraestructures de telecomunicacions com Cellnex. Els impulsors de la iniciativa són optimistes i ja han avançat que "Vodafone és la primera que ha confirmat interès i presència", ha explicat Figuerola. A més també han confirmat que ja estan en converses amb les grans empreses tractores d'activitat, com Seat, l'Hospital Clínic i el Futbol Club Barcelona.

L'altre missatge clau que han volgut traslladar tant l'Ajuntament com la Generalitat és que "Barcelona i Catalunya no s'aturen". Segons el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, "aquesta tecnologia revolucionarà les polítiques públiques i Barcelona entra en aquesta cursa no només per no quedar-se enrere, sinó també per liderar-la.