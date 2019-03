Barcelona destrona Madrid com a ciutat més atractiva per a les marques estrangeres que aterren a Espanya

Fins ara Madrid era la ciutat que escollien les diferents marques comercials quan volien iniciar el seu negoci a Espanya, però ara la situació ha canviat. Un estudi de la consultora immobiliària CBRE constata que el 2018 un 41% de les marques que van aterrar a l'Estat van escollir Barcelona, i van superar així la capital catalana a Madrid.

Barcelona la van escollir un 41% de les marques, mentre que Madrid, un 37%, segons l'estudi de la consultora. En total el 2018 hi va haver 27 noves marques estrangeres que van obrir la seva primera botiga a Espanya, cosa que suposa una disminució del 21% en comparació amb el 2017 i pràcticament iguala la xifra del 2016.

Algunes de les marques que van desembarcar a Barcelona el 2018 van ser Fendi, Anthropologie, Lovisa, LDLC, Kaporal, Garmin Store, Flip Flop Shop, Trib3 o Vapiano.

"Espanya segueix sent un mercat molt interessant dins dels plans d'expansió del comerç, gràcies a les bones perspectives econòmiques i del consum, i l'auge del turisme. A més, Madrid i Barcelona estan entre les sis àrees metropolitanes més poblades d'Europa i disposen d'eixos comercials molt consolidats", ha explicat el director nacional de Retail de CBRE, Gonzalo Senra.

En concret, a Barcelona destaquen com a carrers més buscats la rambla de Catalunya i el passeig de Gràcia, mentre que a Madrid són Claudio Coello, Serrano i Fuencarral. No obstant això, altres ciutats com ara Màlaga, Eivissa o Bilbao també han despertat l'interès dels operadors, gràcies a la seva estabilitat econòmica i a la força del turisme.

El 40% dels operadors han desembarcat en centres comercials, mentre que el 60% ho han fet en locals del carrer. Pel que fa al segment i l'activitat, la moda va reduir el seu pes, del 41% el 2017 al 22% el 2018, a favor d'operadors de complements i comerç especialitzat que van créixer considerablement.

D'altra banda, segons l'anàlisi, va augmentar l'arribada d'operadors de luxe i, especialment, de nivell mitjà (del 7% al 31%), mentre que el nombre de desembarcaments del segment de mercats massius va disminuir.

"Observem que tot i l'auge del comerç electrònic, els operadors són conscients de la necessitat d'estar a prop dels consumidors i, per tant, segueixen apostant pels locals físics en les ubicacions més emblemàtiques i transitades de les ciutats", ha afegit Senra.