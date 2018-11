Barcelona, laboratori de mobilitat de les automobilístiques

La Smart City Expo ha demostrat aquests dies al recinte firal de l’Hospitalet que el concepte de ciutat intel·ligent del futur més immediat és una qüestió transversal, que implica molts més agents a banda, lògicament, dels responsables de la gestió municipal.

Com s’ha pogut comprovar en les últimes edicions del Mobile World Congress o en el CES de Las Vegas, les fires tecnològiques cada vegada s’assemblen més als salons de l’automòbil tradicionals. Els fabricants de cotxes tenen clar que es tracta d’uns aparadors magnífics per presentar les seves tecnologies més innovadores en matèria de mobilitat.

Gairebé tots els fabricants (com Audi, BMW, Porsche, Ducati o Peugeot) fa temps que tenen la dèria de presentar els seus propis models de bicicleta elèctrica, i l’última tendència és, també per als productors d’automòbils, la comercialització dels cada vegada més populars patinets elèctrics. En tots dos casos es tracta d’elements de mobilitat que les marques ofereixen com a complements als seus productes principals, els cotxes, pensats per als desplaçaments finals o d’últim quilòmetre. És el que alguns constructors han anomenat “solucions de mobilitat”.

El mateix dia que Ford anunciava la compra de Spin, una empresa de patinets elèctrics compartits de San Francisco que opera a 13 ciutats i campus universitaris dels Estats Units, Seat presentava la seva opció d’últim tram. El patinet elèctric de la casa de Martorell ha tingut un cert protagonisme, tant a la Smart City Expo com a les Jornades de Mobilitat organitzades per l’Iese.

L’autobús ‘a la carta’ de Seat

Al congrés de Fira Barcelona, la marca catalana també ha donat a conèixer el projecte Bus On Demand, que signa la seva empresa tecnològica Metropolis:Lab. L’objectiu és millorar l’eficàcia de les línies d’autobús urbanes adaptant-les a les demandes dels usuaris. La proposta pretén flexibilitzar tant les rutes com la freqüència de pas dels vehicles per adaptar el servei tant com calgui a les necessitats dels ciutadans que el fan servir. Aquest programa permetria modificar en temps real les rutes dels autobusos a petició dels viatgers.

De moment ja ha començat una prova pilot a la ciutat de Wolfsburg, a Alemanya, on hi ha la fàbrica principal del grup Volkswagen, i en una segona fase, d’aquí uns mesos, es traslladarà l’experiència a la capital catalana.

Precisament Volkswagen està fent des del passat MWC diverses proves als carrers de la capital catalana amb una aplicació que pretén millorar la gestió intel·ligent del trànsit i que utilitza la computació quàntica. El sistema permet que, a través de determinats algoritmes, es pugui regular la mobilitat, modificant els cicles dels semàfors, o anticipar-se als creixements puntuals de la demanda dels transports públics per augmentar o disminuir les unitats de vehicles destinats a aquesta funció.

L’“hora extra” d’Audi

En una línia semblant, Audi treballa des de fa temps en el projecte Hora 25, que pretén donar als ciutadans una “hora extra” diària, com a mínim, per disfrutar del seu temps de lleure o per dedicar-lo a activitats no laborals. Aquesta hora “addicional” -diu la seva teoria- neix de l’optimització del temps que dediquem a la mobilitat diària, de recuperar part de l’estona que passem in itinere, que pot disminuir gràcies a tres línies de treball: el cotxe autònom, el control intel·ligent del trànsit i el vehicle compartit.

De moment la marca dels anells està fent proves a Ingolstadt, on té el seu quarter general, ciutat que es caracteritzava fins ara pels embussos permanents. Audi comparteix el projecte amb la consultora Munich Mobility Partners i amb la Universitat de Karlsruhe.