Barcelona puja 14 llocs en el rànquing de ciutats innovadores, però perd competitivitat

Barcelona ha guanyat catorze posicions en en rànquing de ciutats més innovadores del món i ja se situa entre les quinze primeres. Concretament, ocupa el número 13 de la llista, mentre que a Europa és la cinquena. Aquest és un dels indicadors que analitza l'informe 'Observatori Barcelona 2017' presentat aquest dimarts per l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de la ciutat.

No obstant, encara que la capital catalana millora pel que fa a la innovació, ha perdut posicions pel que fa a la seva competitivitat global. Aquest és un indicador que s'ha ressentit diverses vegades - el 2015 la ciutat va caure 14 llocs en dos anys- i en l'últim informe Barcelona tira enrere quatre llocs de ser la número 20 a nivell mundial fins a la 24. Així doncs, el 2013 la ciutat havia arribat a ocupar el tretzè lloc en el rànquing de ciutats més competitives, 11 posicions per sobre.

De fet, Barcelona cau en tots els àmbits que conformen aquesta categoria (economia, R+D, interacció cultural, habitabilitat i accessibilitat), a excepció del medi ambient, on avança tres llocs. Tot i així, la responsable de l'informe, Àngels Santigosa, ha explicat que encara estan pendents de contactar amb The Mori Memorial Foundation -l'organització que elabora la llista- per esbrinar quines han estat les causes d'aquesta caiguda en el rànquing.

D'altra banda, l'informe destaca que la ciutat ha estat la vuitena àrea urbana pel que fa a la inversió estrangera en el període entre el 2013 i el 2017 amb prop de 500 projectes i manté la mateixa posició que ja ocupava entre el 2012 i el 2016. Pel que fa a la producció científica, Barcelona s'ha mantingut com la cinquena metròpolis europea, però ha aconseguit guanyar tres posicions en el rànquing mundial.

Precisament, Barcelona ha guanyat terreny en una de les noves batalles de l'alcaldessa Colau: millorar la reputació de la ciutat, després dels atemptats i la situació política a Catalunya dels últims mesos. En aquest sentit, ha avançat de la catorzena a la vuitena posició pel que fa a les ciutats amb millor reputació del món. En aquest rànquing, Barcelona només queda per darrere de Sydney, Copenhaguen, Viena, Estocolm, Vancouver, Londres i Melbourne.