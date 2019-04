Barcelona bat el rècord de lloguer d'oficines en un trimestre

El mercat immobiliari d'oficines de Barcelona ha començat el 2019 amb xifres rècord. Durant el primer trimestre d'aquest any s'han llogat més de 140.000 metres quadrats, la millor dada de tota la sèrie històrica, segons l'últim informe de la consultora immobiliària CBRE.

En la nova contractació destaca l'impuls dels espais flexibles o de 'coworking'. Durant el 2018 aquests tipus d'espais van suposar un 12% del total, mentre que el primer trimestre del 2019 ja arriba al 23%, segons l'informe de la consultora. En aquest sentit, destaca el lloguer de gairebé 8.300 metres quadrats per part de la multinacional WeWork a l'edifici Platinum del 22@.

Un altre factor que ha impulsat el mercat és la falta d'espais de qualitat a la capital catalana. Això ha fet que moltes grans empreses amb necessitats de superfícies importants hagin optat per prellogar espais en edificis encara en construcció.

Durant l'any passat, aquest tipus d'operacions van ser el 21% de la contractació, mentre que el primer trimestre d'aquest any "el prelloguer ja suposa el 43% del total contractat", segon Luindy Garver, de l'oficina de CBRE a Barcelona.

En el cas de Madrid, la contractació d'oficines el primer trimestre també ha mostrat una bona activitat, amb 165.000 metres quadrats llogats, un 18% més que el primer trimestre de l'any passat i tancant els millors tres primers mesos dels últims 10 anys.

Les xifres de contractació d'oficines avalen, doncs, l'últim informe de la consultora Cushman & Wakefield, que situava Espanya com el cinquè millor estat del món per a la inversió immobiliària, només per darrere dels Estats Units, el Regne Unit, Alemanya i França.

Diversos informes del sector reforcen aquesta idea. Segons la consultora Savills Aguirre Newman, la inversió en oficines a Espanya ja ha assolit els nivells precrisi, amb uns 800 milions d'euros el primer trimestre, xifra que és més del doble que el mateix trimestre de l'any passat i un 80% superior a la mitjana dels tres primers mesos de l'any des del 2008.

Segons aquesta consultora, l'atractiu del mercat espanyol es produeix en gran part pels preus més barats que altres mercats competidors (un 12% Madrid i un 39% Barcelona), alhora que les rendes de lloguer estan en fase de creixement.

Això fa que la inversió en oficines arribi a rendibilitats superiors a la d'altres actius d'inversió en l'actual entorn de tipus d'interès baixos. Segons la consultora BNP Paribas, la rendibilitat de la inversió en oficines a Madrid el primer trimestre es manté en el 3,25%, mentre que a Barcelona és fins i tot superior, del 3,50%.