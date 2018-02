Beko busca una ‘start-up’ tecnològica per seguir creixent

La companyia d’electrodomèstics Beko, filial espanyola del grup turc Arçelik amb seu a Barcelona, vol adquirir una start-up tecnològica per seguir afegint innovació als seus productes i ampliar el seu mercat. El tercer patrocinador del Barça -la setmana passada va renovar el patrocini amb una inversió de 57 milions d’euros els pròxims tres anys- reconeix que Barcelona és un bon viver d’aquesta mena d’empreses però encara no n’ha trobat cap: “No comprarem per comprar, volem que encaixi tant en els nostres valors com amb el nostre producte, per sumar”, assegura el conseller delegat de la companyia a Espanya, Cem Akant.

Tot i que l’empresa opta per invertir en innovació a Catalunya, la producció, de moment, queda fora de l’equació: “Produïm en països com Romania i el Pakistan perquè això és el que ens fa, en part, competitius”, admet Akant.

Beko, que va arribar a Espanya el 2005, ha superat la crisi i ha consolidat resultats. Tot i que encara no han presentat les xifres del grup, Akant avança a l’ARA que el 2017 Beko va ingressar a Espanya gairebé 130 milions d’euros, un 10% més que l’any anterior i el doble del creixement mitjà del sector. La previsió per a aquest any, a més, és que la xifra torni a créixer: “La facturació augmentarà al voltant d’un 12%; el nostre objectiu principal és doblar el creixement del mercat i superar el creixement en dos dígits”, va explicar el conseller delegat.

Akant també diu que les tensions polítiques i socials a Catalunya dels últims mesos no han tingut un impacte destacat sobre els resultats. “És cert que octubre i novembre no van ser bons mesos, però en canvi desembre i gener han sigut molt bons”, reconeix.

El negoci del patrocini

Beko no només no ha mogut la seu de Barcelona, sinó que ha renovat el seu patrocini amb el Barça per tres anys més. “Nosaltres tenim una concepció molt democràtica de la companyia; rebo mails de clients que critiquen que venguem a Alemanya, perquè no els agrada Merkel, o a Rússia, perquè no els agrada Putin, i també sobre Catalunya, però nosaltres tenim una concepció molt més global”, explica Akant. La companyia considera que gràcies al patrocini blaugrana Beko ja és una marca coneguda pel 50% de la població i ha passat de ser la 23a marca el 2005 a Espanya a la 3a actualment.