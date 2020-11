Els problemes dels Benetton els empenyen a vendre’s Autogrill a Espanya

Acord perquè el grup de restauració i d'estacions de servei Áreas compri el negoci de la seva competidora Autogrill a Espanya i Portugal. Amb l’adquisició, Áreas assumirà també el miler de treballadors que la companyia italiana té a la península Ibèrica, segons ha avançat El Confidencial i han confirmat les empreses implicades posteriorment. La compra s’ha fet per 12 milions d’euros.

La integració podria afegir uns 82 milions de facturació a Áreas, que a Espanya ingressa sis cops més i té 5.000 empleats (si s’inclouen els registres d’Áreas a tot el món, la facturació s’eleva fins als 1.900 milions d’euros i la seva plantilla s'acosta als 23.000 treballadors). De totes maneres, aquestes magnituds corresponen a l’any passat. És previsible que la pandèmia, i en especial el confinament generalitzat de més de tres mesos, tingui un impacte important als comptes d’aquesta companyia, perquè la mobilitat va caure en picat.

Autogrill és una empresa italiana dominada per Edizione, el hòlding de la família Benetton. Aquesta família està vivint un calvari en una altra de les seves participades, Autostrade, la principal concessionària d’autopistes italiana, des que se li va ensorrar un pont a Gènova l’any 2018. El govern italià va forçar els Benetton a vendre la concessionària a una empresa pública, tot i que les negociacions encara no s’han acabat. Edizione també és el principal accionista de Cellnex (en controla el 13%) i, indirectament, també controla Abertis a través d’Atlantia.

La major part del negoci d’aquestes companyies funciona en règim de concessió, perquè normalment tenen els establiments en espais públics, com autopistes, aeroports i estacions de tren. Actualment Autogrill gestiona 60 concessions a Espanya. Totes vencen entre aquest any i el 2027, segons recull la memòria de la companyia.

Per la seva banda, Áreas, que és una companyia nascuda a Barcelona el 1968, està controlada actualment pel fons luxemburguès PAI Partners, que la va comprar l’any passat a la francesa Elior per més de 1.500 milions d’euros. La divisió espanyola d’Áreas té la seu a Barcelona, però la seva matriu (Áreas Worldwide) té la seu social i fiscal a França, tal com detalla a la seva memòria. Tant la filial espanyola d’Áreas com la d’Autostrade van tenir pèrdues l’any passat: gairebé 900.000 euros de números vermells en el cas de la primera i més d’1,1 milions en el de la segona.