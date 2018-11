Black Friday 2018: consells que cal tenir en compte abans de pagar

Es coneix com a Black Friday l'esdeveniment originat als Estats Units pel qual alguns comerços ofereixen una sèrie de descomptes en els seus productes. Té lloc justament després del Dia d'Acció de Gràcies. A Espanya, determinats comerços imiten aquesta tradició nord-americana i ofereixen productes aplicant uns descomptes especials. És per això que és important que les persones consumidores tinguin en compte algunes recomanacions durant la celebració d'aquesta festa comercial:

Inclou l'IVA?

En primer lloc, fixa't bé si el producte que vols comprar porta inclòs l'IVA en el preu. Si no fos així, el preu final podria ser més elevat del que estàs veient.

Garantia

És important saber si el producte té garantia i de quant de temps és per si el que has comprat es fes mal bé al cap de poques setmanes de començar a utilitzar-lo.

Estableix un pressupost

És molt fàcil deixar-se emportar per les ofertes si no s'estableix un límit de despesa. Fes una llista per identificar únicament els productes que realment necessites.

Compara preus

Si tens pensat comprar algun producte específic, és recomanable realitzar la cerca en diferents establiments o pàgines web, en cas que la compra sigui online, per localitzar on està més rebaixat. S'han de tenir en compte les condicions de compra, les despeses d'enviament i la política de devolució.

Comprova si la botiga és real

Amb les grans marques no hi sol haver problemes, però quan es busquen productes específics difícils de trobar pot ser que trobis alguna botiga online que no és el que sembla i intenti enganyar-te. Assegura't que la botiga és real, busca'n informació a Google i en fòrums abans de comprar.

Vigila amb el pagament

La majoria de les compres que es fan durant aquest dia són online, de manera que s'haurà de facilitar el número de targeta o pagar a través de plataformes com PayPal. És important evitar fer aquestes compres a través de xarxes wifi públiques, ja que això facilita el robatori de dades.

Guarda sempre la factura

Guarda sempre la factura o el justificant de compra, perquè és imprescindible per a possibles reclamacions o devolucions.