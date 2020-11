Els experts apunten que el Black Friday pot ser "el cop de gràcia" per al petit comerç

El Black Friday torna el 27 de novembre. Enguany, però, aquesta jornada de consum agressiva – que ha rebut crítiques pel seu impacte mediambiental– ho fa enmig d'una pandèmia i una crisi que han impactat, precisament, en les formes de consum de les persones. Si en un context normal el petit comerç sortia perjudicat i ja es veia obligat a tenir enginy per competir al costat de grans centres comercials i plataformes digitals, enmig d'aquesta crisi el Black Friday pot ser "el cop de gràcia" per a aquests negocis, com anticipa el professor d'economia d'Esade Pedro Rey, que augura una campanya de Nadal "negra" per al petit comerç.

Per a Rey hi ha dos motius que explicarien aquesta situació. D'una banda, el fet que les restriccions han tingut un impacte en el consum directe, és a dir, el que es fa presencialment a les botigues. De l'altra, el preu. "En circumstàncies normals el petit comerç podria reaccionar oferint una atenció més personal, el problema és que aquest any no hi haurà alternatives al comerç digital", diu Rey. El professor d'Esade apunta que si les empreses petites no s'han adaptat a aquesta realitat, és a dir, al comerç electrònic, "arriben tard a aquesta segona onada i el Black Friday els anirà malament".

Tanmateix, aquesta cita ha generat polseguera els últims anys fruit d'una saturació de les campanyes d'ofertes i un model comercial que algunes veus han qüestionat.

"Un any estrany"

Els experts apunten que cites com el Black Friday són una oportunitat per estimular el consum, amb preus molt baixos que permeten anticipar les compres de Nadal. Però aquest serà "un any estrany", reflexiona Rey, que avança que les companyies grans hauran de buscar altres estratègies per captar clients. No es preveu que el consum augmenti gaire, diu el Rey, però sí que es mantingui. L'expert ho relaciona amb la possibilitat d'oci, és a dir, si les activitats estan limitades creu que la població pot destinar més diners al consum de productes materials.

Finalment, el també professor d'economia d'Esade Pedro Aznar apunta que cal anar amb compte a l'hora d'avaluar notícies com la de la vacuna, ja que "els seus efectes en termes d'economia real –és a dir, l'impacte a la butxaca de la població i, per tant, en el consum– no es veuran com a mínim fins al segon semestre del 2021.