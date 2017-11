El Black Friday arriba al sector immobiliari

El Black Friday ja ha arribat al sector immobiliari. El portal web Casaktua ha anunciat aquest dilluns que llançarà una promoció de 4.000 habitatges amb rebaixes que, en alguns casos, arribaran al 75%. La companyia comptarà amb llars de tot tipus (pisos, xalets i àtics, entre d'altres) a un preu mitjà de 68.000 euros.

Segons ha informat la companyia a través d'un comunicat, el descompte mitjà d'aquests immobles és del 25%, tenen una superfície mitjana de 113 metres quadrats i compten amb tres dormitoris. A banda d'habitatges, la campanya també inclou garatges, trasters, terreny o locals.

La campanya llançada per Casaktua de cara al Black Friday -que se celebrarà aquest divendres, 24 de novembre- compta amb ofertes arreu d'Espanya, tot i que algunes comunitats sumen més ofertes que d'altres. Andalusia (més de 750), País Valencià (més de 650) i Madrid (al voltant de 500) són les que més se'n beneficien. Catalunya, per la seva banda, compta amb més de 200 habitatges rebaixats de preu.

A Catalunya la zona central és la part del territori que més ofertes reuneix. Entre les ciutats d'Igualada i Manresa (i poblacions veïnes) sumen un total de 27 habitatges rebaixats. Tant a les Terres de l'Ebre com a Tarragona i rodalies el nombre de llars disponibles també supera la vintena, mentre que a les ciutats de Lleida i Girona les promocions arriben a la desena. D'altra banda, a la capital catalana només hi apareix una d'aquestes residències en venda, i les ofertes a l'àrea metropolitana no arriben a deu.