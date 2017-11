El Black Friday reanima el sector

Tràfec i bosses plenes de noves adquisicions a primera hora del matí d’un divendres feiner. Aquesta és la imatge que va tornar a aconseguir ahir la campanya de promocions del Black Friday. Els gegants de la distribució van ser de nou els grans beneficiats d’aquesta diada del consum, amb la qual esperen recuperar la caiguda de vendes d’un octubre fluix. El bon temps del mes passat i la situació d’incertesa política van provocar que, segons una enquesta de la consultora J3B3, el comerç català patís una davallada de prop del 10% durant l’octubre.

Ara les associacions de comerç encaren el novembre amb un missatge clar: la variació tornarà a ser positiva. Segons el president de les associacions de comerciants RetailCat i Comertia, Joan Carles Calbet, l’indicador d’aquesta última entitat ja avisava que la primera quinzena de novembre les vendes es van tornar a animar amb un augment del 3,4%. De fet, ahir va representar només l’arrencada d’un cap de setmana en què s’allargaran les rebaixes. En alguns casos, els descomptes s’han estirat tota la setmana o part del mes. “Hem de començar a parlar del Black November”, apunta el professor de màrqueting de l’escola de negocis Esade, Gerard Costa.

En el cas de la moda, les principals cadenes van decidir ahir aplicar un percentatge de rebaixa general a tota la col·lecció de tardor-hivern. De fet, els consumidors no veien el preu final fins que arribaven a caixa, quan es restava la rebaixa al preu anterior. H&M i Zara van deixar el percentatge en un 20% menys per a tots els articles, mentre que les catalanes Mango i Desigual van apujar l’aposta fins al 30%. En el món de l’electrònica (el sector estrella de la jornada), Fnac i Media Markt també van participar en la cita amb rebaixes en articles concrets, que en el cas de la primera arribaven fins al 50%. D’altres, com El Corte Inglés, van optar per rebaixes de fins al 40% i, segons van afirmar fonts de l’empresa a Efe, l’estratègia de preus ja els va permetre arribar a la vigília del Black Friday amb un augment del 30% en les vendes.

Com en les últimes edicions, la campanya del Black Friday va arrossegar els petits comerciants a participar-hi. Segons la Confederació Espanyola de Comerç, al voltant del 30% dels petits i mitjans botiguers hi han participat, amb l’objectiu de treure’s de sobre estoc i aprofitar l’empenta comercial d’un dia en què els consumidors ja estan predisposats a obrir la cartera.

Canvi de cicle comercial

L’arribada del Black Friday -va aterrar a Espanya l’any 2011, però aquesta és la tercera edició massiva a l’Estat- ha provocat un terratrèmol en el calendari habitual de descomptes. Tradicionalment, el pont de la Constitució era el punt de partida de les compres prèvies de Nadal, que les botigues oferien a preus normals.

Però amb aquesta campanya, moltes d’aquestes vendes s’han avançat al novembre i han passat a fer-se amb descompte. Segons explica a Efe el responsable de KPMG Fashion, Luis Lara, l’onzè mes de l’any substituirà el desembre com a moment clau per comprar els regals de les festes. Per al consultor, aquest relleu serà “molt evident” l’any vinent i farà que els comerciants hagin de canviar els cicles de venda.

No obstant, per a Costa aquest “solapament” amb la campanya de Nadal no és del tot negatiu, perquè també cal tenir en compte les anomenades vendes creuades. “Si pel Black Friday et compres una bicicleta, és probable que acabis comprant un casc i accessoris abans de Reis”, raona l’acadèmic.

Pel que fa a l’ocupació, la promoció del divendres després del Dia d’Acció de Gràcies dels Estats Units avança les contractacions temporals a les quals recorren les cadenes per resistir la càrrega extra de feina. Segons Adecco, aquest any el Black Friday i el Cyber Monday han creat 140.000 llocs de treball a Espanya. En la majoria de casos es tracta de llocs de dependents i comercials, però també personal de magatzem per als centres logístics, arran de l’èxit onlinede la campanya que s’ha consolidat aquest any.