Bon Preu s'alia amb la britànica Ocado per rellançar les seves vendes online

La cadena catalana de supermercats Bon Preu i Esclat s'ha aliat amb la companyia britànica Ocado per impulsar el seu comerç electrònic. L'objectiu és renovar la web de compra online del grup i posar en marxa una plataforma de vendes, que permetran al grup català oferir el servei d'entrega a domicili "en un futur pròxim", segons ha explicat la companyia en un comunicat.

Es tracta d'una aliança potent amb un dels operadors de venda online d'alimentació més grans del món: Ocado assegura que actualment té més de 580.000 clients actius a tot el món. Segons Bon Preu, la nova plataforma permetrà als clients fer la compra de forma més àgil i pràctica.

La companyia assegura que la nova web "suposarà un pas endavant més en la transformació digital del grup, que fa una aposta clara per "l'omnicanalitat", i permetrà el desplegament "de forma gradual i progressiva" del servei d'entrega a domicili.

L'acord preveu canvis en la web actual per millorar-ne la usabilitat, amb una nova versió per a mòbils, i també la creació d'una aplicació de compra per telèfon. Aquests interfícies s'aniran actualitzant per poder oferir també cerques per aliments preferits o per al·lèrgens i la possibilitat de modificar la compra fins a hores abans de la recollida.

D'aquesta manera, el grup segueix els passos de Mercadona, que també va anunciar, fa poc més d'un mes, un canvi de la seva pàgina web. Després que fa un any el president d'aquesta cadena de supermercats, Juan Roig, assegurés que la seva web "era una merda", l'empresa valenciana va estrenar a finals de maig un nou portal i un centre logístic de 13.000 metres quadrats per poder competir amb les grans plataformes com Amazon.