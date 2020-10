Bon Preu entra en el mercat elèctric i comercialitzarà llum

El grup Bon Preu, que ja ven carburants a les gasolineres Esclat, ha fet un nou pas en el mercat de l'energia i s'ha llançat a la comercialització d'energia elèctrica. Segons han confirmat fonts de la companyia, ja compta amb l'autorització per a la comercialització d'electricitat i ha fet proves durant l'estiu per entrar ara al mercat. Malgrat que l'autorització és per tot Espanya, l'empresa posarà el focus en el mercat català.

Bon Preu no generarà l'electricitat, sinó que només actuarà com a comercialitzadora, però la llum que vendrà als seus clients serà tota amb certificació verda, és a dir, renovable, ja sigui eòlica, solar o hidràulica. L'oferta consta de diferents plans per als clients, des de la tarifa plana fins a un d'adaptat per a aquells que tenen autoconsum, als quals s'assegura la compra de l'energia sobrant, si és el cas.

"La raó de ser de Bon Preu és donar resposta a les necessitats quotidianes de la població: l'alimentació és quotidiana, la gasolina és quotidiana i l'electricitat també ho és", ha assegurat Anna Font, directora comercial de l'empresa, a l'agència ACN. Des del grup creuen que poden fer-se un lloc al mercat de les comercialitzadores elèctriques com a "companyia més petita, àgil i transparent" en contraposició a les empreses "grans, opaques i allunyades del client".

El 5 d'octubre arrencarà la campanya promocional de BonpreuEsclat Energia. Els diferents plans per als clients, gestions i fins i tot una calculadora de l'estalvi que pot obtenir el client ja es poden trobar a la seva pàgina web.

Segons ha explicat Anna Font, filla del president de la companyia, el covid-19 no ha afectat els plans de l'empresa i el llançament de la nova activitat comercial es fa segons les dates que havien previst inicialment. Font creu que en el tema de l'energia es produeix una situació similar a la de les gasolineres. "Quan vam llançar EsclatOil fa 25 anys hi havia grans empreses amb unes dinàmiques molt opaques i concentrades en elles mateixes". Per això, creu que, en el sector de l'energia, s'hi podran "fer un forat".

Un mercat en transformació

Amb la liberalització del mercat elèctric, a Espanya hi ha un sistema amb mercat regulat (37% dels clients) i un mercat lliure (63% dels clients), segons les dades publicades aquesta mateixa setmana per la CNMC. Les cinc grans elèctriques tenen un 84% d'aquest mercat lliure, mentre que l es petites comercialitzadores, unes 300, a les quals ara se suma BonPreuEsclat Energia, han captat un 16% dels clients.