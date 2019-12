Bon Preu expandeix el negoci de les electrolineres

El grup Bon Preu Esclat impulsarà l'any vinent el seu negoci d'electrolineres amb l'obertura d'un mínim de cinc punts. Els dos primers s'instal·laran a les gasolineres Esclat d'Igualada i Granollers al gener.

Per expandir aquest negoci, el grup va executar a finals de novembre la transformació de la societat per poder comercialitzar gas natural i energia elèctrica. El desplegament, però, encara no està del tot decidit, perquè de moment hi ha moltes incerteses sobre el ritme de creixement del sector automobilístic elèctric, ha explicat a l'ARA Josep Castany, responsable de la xarxa de gasolineres del grup. Altres incògnites són quina potència necessitaran aquests carregadors (han de ser més potents i ràpids que els que tenen actualment en alguns supermercats Bon Preu) i si els usuaris de vehicles elèctrics optaran per carregar els seus cotxes a casa.

El que té clar el grup, però, és que la instal·lació de les electrolineres es farà primer en gasolineres situades en vies principals i, si tenen la resposta que esperen, aniran ampliant fins a poder cobrir les cinquanta Esclat Oil que l'empresa té a Catalunya.

El grup ja disposa d'un format de càrrega en només tres gasolineres a Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí i Girona, segons explica una portaveu de la companyia, cosa que els ha permès entrar al mercat. "La societat avança cap a la mobilitat elèctrica, així que la idea és estar preparats davant d'això", justifica Castany. El directiu hi insisteix, però, diverses vegades: el desplegament serà gradual i anirà avançant i evolucionant segons com els usuaris de la xarxa de gasolineres hi vagin interactuant.

El grup podrà fer d'agència de viatge

La mobilitat elèctrica i sostenible no és l'únic sector en què el grup Bon Preu Esclat basa la diversificació de la seva operativa. També a finals de novembre la companyia va registrar poder-se dedicar a les activitats pròpies de les agències viatges. Malgrat això, un altre portaveu del grup explica que es tracta d'una aposta personal de la presidència de l'empresa i que en principi no hauria d'estar relacionada amb l'activitat base de l'organització. Segons Josep Castany, és més aviat una forma d'ampliar al màxim les possibilitats de negoci de la companyia.

50 benzineres Esclat La intenció del grup és instal·lar a llarg termini electrolineres a tots aquests punts

Acabi on acabi aquesta ampliació, es tracta del primer gran canvi des que el grup va quedar exclusivament a mans de Joan Font. L'actual president de Bon Preu va comprar la meitat de la companyia al seu germà Josep assegurant, segons va dir l'empresa en el comunicat emès una vegada confirmada l'operació, "la continuïtat" de la cadena de supermercats. La compra li va costar 300 milions d'euros i tancava un conflicte familiar que feia anys que durava i que finalment es va resoldre acordant que Joan Font pagaria al seu germà amb diners en metàl·lic i amb immobles.