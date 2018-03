Bonet diu que encara no està decidit si seguirà presidint Freixenet

Josep Lluís Bonet no sap si continuarà sent el president de Freixenet, com ho ha sigut des del 2009, després que Henkell hagi adquirit el 50,7% de les accions del principal elaborador de cava. Bonet ha dit avui que no coneix "bé" aquest extrem, ja que "encara n'hem de parlar una mica", tot i que ha afirmat que pensa treballar "per servir els interessos de Freixenet".

Josep Lluís Bonet i el seu oncle, Josep Ferrer, són els dos únics accionistes que no han venut les seves accions al grup alemany, propietat del grup familiar Dr. Oetker. L'accionista no ha volgut revelar si hi ha un acord tancat sobre quan i com s'hauria de vendre el 49,3% de les accions restants que no ha pogut comprar Henkell, que hi hauria invertit uns 220 milions d'euros.

En tot cas, ha recordat: "Vaig dir fa molt de temps que jo no era venedor". L'actual president, però, ha defensat el sentit de l'operació, de la qual ha destacat les "sinergies" que s'obtindran per aconseguir un "líder absolut en vins escumosos". "Està ben plantejat", ha dit.

Sobre la pèrdua de les arrels del Penedès, ha admès que "poden canviar algunes coses no significatives, però manté unes arrels molt importants aquí".