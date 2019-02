Bonpreu, Consum i El Corte Inglés: els súpers preferits dels consumidors

El preu ja no és l'únic factor a l'hora de triar el supermercat preferit dels consumidors. Bonpreu és la cadena més ben valorada pels compradors, segons l'enquesta que publica cada quatre anys l'OCU, en què han puntuat la catalana amb 84 punts sobre 100. El podi dels establiments predilectes el completen els valencians Consum i els supermercats d'El Corte Inglés, tots dos amb 80 punts.

D'acord amb l'estudi de l'OCU, per sobre del preu o la proximitat, el que més valoren els consumidors de Bonpreu és la neteja, l'atenció i l'assortiment de productes. Precisament, Mercadona –la principal cadena espanyola, amb pràcticament un 25% de quota de mercat– queda relegada al quart lloc en el rànquing de l'OCU, però el que més valoren els usuaris és la seva gamma de marca blanca, així com els preus dels productes.

315x280

Cal anar fins a la desena posició de la llista de supermercats per trobar una altra empresa de distribució catalana: Condis. En el seu cas, la proximitat dels establiments és el que juga a favor de la cadena, que surt més malparada pel que fa a la varietat de marques. Molt per sota, Caprabo se situa a la part baixa del rànquing, en el número 18. Encara que els consumidors en valoren la proximitat i l'enviament a domicili, a la companyia la perjudiquen els preus i la qualitat de la fruita.

L'enquesta de l'OCU també concedeix una categoria separada als hipermercats, en què Hipercor se situa com el preferit dels consumidors, amb una puntuació global de 79 punts, per sobre de competidors com Alcampo o Carrefour. De fet, la cadena francesa tanca la classificació, perquè els usuaris no valoren tant el fet que la majoria dels seus establiments no siguin de proximitat.

315x115

315x90

Finalment, l'estudi també reflecteix l'alça del model de supermercats de descomptes emprès per les alemanyes Aldi i Lidl. En tots dos casos, els consumidors valoren amb gairebé 80 punts tant el rang de preus com la marca blanca d'aquests establiments. Tot i així, els usuaris de Lidl puntuen negativament el temps d'espera a les cues i la qualitat del peix, mentre que la puntuació d'Aldi baixa per la proximitat.