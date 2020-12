Bonpreu es destaca en la cursa per Caprabo

El grup Eroski s’havia fixat com a objectiu tancar la venda de Caprabo abans que acabés aquest any per tenir oxigen davant de l’alt endeutament que pateix. Una fita, però, que difícilment podrà complir per la complexitat de l’operació.

De moment Eroski ha descartat en la cursa per Caprabo el fons d’inversió estranger que juntament amb Bonpreu era un dels dos finalistes que havien passat a la fase de due diligence, és a dir, quan es fa una auditoria en profunditat abans de fer una oferta vinculant. Ara bé, el grup basc ha recuperat una de les empreses que es va quedar en el primer tall, la francesa Carrefour, tal com va avançar Expansión.

Fonts del sector, però, deixen clar que la primera opció d’Eroski és Bonpreu. De fet, les reunions entre el grup basc i l’osonenc són molt freqüents en les últimes setmanes i, tot i que es van plantejar intentar tancar l’operació aquest any, la revisió dels contractes dels més 6.000 treballadors i de l’estat dels 297 locals (226 dels quals són propis) que té Caprabo a Catalunya ho fan inviable. A més, cal tenir en compte que molts dels supermercats de la marca catalana han quedat obsolets i, per tant, necessiten una reforma. Les mateixes fonts afegeixen que si s’acabés materialitzant la compra es tancaria cap a finals del primer trimestre de l’any que ve.

Discrepàncies en el preu

Tal com va avançar l’ARA, un dels principals problemes és el preu que demana el grup basc, 700 milions d’euros, una quantitat massa elevada per al que estan disposats a pagar Bonpreu i també Carrefour. La xifra queda lluny dels més de 1.600 milions d’euros que va pagar Eroski per la cadena catalana, primer comprant un 75% de la companyia i després el 25% restant.

Però Caprabo no és l’únic que el grup basc té en el seu pla de desinversió. També ha posat a la venda tots els seus supermercats Eroski de les illes Balears. Són 185 locals, dels quals 111 són de propietat. En aquest cas, la cadena que està més ben posicionada per adquirir-los és Carrefour, segons mantenen fonts del sector, que asseguren que les negociacions estan entrant també en la recta final.

De fet, el grup francès vol impulsar la venda de proximitat davant la punxada els últims anys dels hipermercats, que són el seu sector més important. Per això aquest estiu ja va comprar la cadena Supersol amb locals distribuïts per Andalusia i Madrid per 78 milions d’euros. La seva estratègia passa ara per estendre’s a la costa est del Mediterrani i té especial interès per les illes Balears i Catalunya.

Consultats per l’ARA, portaveus d’Eroski, que no han reconegut mai públicament que tenen en venda la cadena catalana, insisteixen que l’únic que volen és un soci minoritari per millorar la seva situació econòmica. Pel que fa a la venda dels seus supermercats a les illes Balears, asseguren que estudiaran “qualsevol oportunitat” que sorgeixi sempre que els permeti aconseguir els seus objectius: “Millorar l’estructura financera i reforçar els negocis”.

La pressa d’Eroski per vendre respon al deute que té el grup, que puja a 1.540 milions d’euros. Un deute que va aconseguir refinançar el febrer del 2019 pactant una rebaixa de 240 milions en la xifra global si es venia actius, tant filials com immobles. El 2021 ha de tornar 374 milions als seus creditors i la venda de Caprabo i els supermercats de les illes Balears l’ajudaria a poder fer front a aquest compromís.

Segons fonts del sector, aquesta delicada situació econòmica fa justament que Eroski tingui problemes per complir els terminis de pagament de les compres. A la majoria de cadenes, com la mateixa Carrefour, aquest termini és de 30 dies, mentre que el grup basc ja acostuma a negociar entre 45 i 60 dies i molts cops tampoc ho compleix, sobretot quan és final de trimestre o d’any.