Borrell no recorrerà la sanció de la CNMV que l'acusava d'utilitzar informació privilegiada

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha anunciat aquest dimecres que finalment no recorrerà la sanció que li va imposar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per l'ús d'informació privilegiada. Borrell, doncs, ha decidit fer-se enrere i descartar la via judicial. La setmana passada, quan el regulador va fer públic que li havia obert un expedient sancionador, Borrell va assegurar que sí que recorreria a la sanció davant el ministeri d'Economia (l'organisme on havia d'acudir abans d'entrar a la via contenciosa).

Segons la CNMV, Borrell va ordenar la venda d'un paquet d'accions d'Abengoa per valor de 9.030 euros a un familiar seu el novembre del 2015. Llavors Borrell formava part del consell d'administració de la multinacional.

En declaracions davant els mitjans als passadissos del Congrés de Diputats, el titular d'Exteriors ha argumentat que el fet que un ministre presenti un recurs davant el seu propi govern plantejaria una "situació anòmala". "No em sembla políticament correcte perquè es pot presentar un conflicte d'interessos [...] i això podria donar lloc a interpretacions políticament interessades", ha afegit, tal com apunten les declaracions recollides per l'agència Efe.

No obstant això, Borrell segueix defensant que la sanció és "injusta". Tot i que el ministre ha reconegut que la venda d'accions que hauria ordenat "no va ser adequada pel moment en què es va produir i per l'aparença d'irregularitat que ha pogut generar", considera que aquesta acció no l'hauria d'apartar de la política. Borrell creu que el seu comportament no afecta "les condicions que estableixen la idoneïtat per exercir funcions ministerials".

Una multa encara incerta

Encara que el paquet d'accions que va gestionar Borrell estava valorat en 9.030 euros, el mateix ministre va detallar la setmana passada que la sanció de la CNMV era "bastant superior als 9.000 euros". Des del mateix regulador tampoc especifiquen quin és l'import que haurà d'abonar Borrell perquè el període per presentar un recurs "encara segueix obert".

El també expresident del Parlament Europeu va rebre la notificació de la resolució de l'expedient el 27 de setembre. A partir d'aquell moment, a Borrell se li va obrir un termini d'un mes per presentar el recurs davant el ministeri d'Economia. En cas que aquest període de temps expiri, la sanció a Borrell es publicarà al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) "al cap de pocs dies", segons explica el mateix regulador.