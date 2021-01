La Borsa de Barcelona, tot l’any de bracet de l’Íbex-35

El 2020 ha evolucionat en paral·lel per als principals índexs borsaris espanyol i català, l’Íbex-35 i l’Indexcat. A diferència d’anys anteriors, els dos selectius han anat de bracet i han tancat amb una caiguda del 16% i del 16,7%, respectivament.

Que els dos índexs evolucionin de manera similar té sentit, ja que les sis companyies més grans de les quinze que formen l’Indexcat també cotitzen a l’Íbex, per la qual cosa tenen un pes molt més elevat que les nou restants, més petites.

“El grup La Caixa té molt de pes”, explica sobre la composició de l’índex català Xavier Puig, professor de finances a la UPF i conseller de la gestora de fons Gesiuris. A part d’aquest, Grifols també té un fort pes en l’evolució del selectiu barceloní. De fet, CaixaBank -l’entitat bancària de la Fundació Bancària La Caixa-és la tercera empresa cotitzada en capitalització, només superada per Cellnex i Naturgy, dues companyies més amb participacions destacades en els seus accionariats de Criteria, el hòlding d’inversions empresarials de La Caixa.

Concretament, Criteria controla més d’un 24% de Naturgy, de la qual és la principal accionista, i quasi un 5% de Cellnex, només superada per la italiana Edizione -el hòlding de la família Bennetton, també propietaris d’Abertis- i GIC i Adia, els fons sobirans de Singapur i els Emirats Àrabs Units.

A més de Grifols i les tres participades de La Caixa, Colonial i Sabadell també formen part dels dos indicadors. L’Indexcat el completen l’asseguradora Catalana Occidente, la companyia d’aigües i piscines Fluidra, la paperera Miquel i Costas, l’agència de viatges online Edreams Odigeo, la química Ercros, l’empresa de certificacions Applus, l’energètica Audax Renovables i les farmacèutiques Almirall i Oryzon Genetics.

L’evolució dels dos índexs no sempre ha avançat en paral·lel. En realitat, en els últims anys l’Indexcat havia ofert rendiments bastant superiors als del conjunt de l’Íbex-35. Sense anar més lluny, el 2019 el selectiu català va créixer un 21% davant d’un 11% de l’espanyol.

En aquest sentit, els selectius han variat al llarg de tot aquest 2020. L’any anterior l’Íbex-35 encara tenia un fort pes dels bancs, amb el Santander i el BBVA, però els últims mesos han perdut pes a favor d’altres empreses.

Diferències amb l’estranger

“No es pot comparar Catalunya amb Espanya. S’haurien de comparar els dos països amb l’estranger”, opina Puig. I si es fa, el resultat no és afalagador per als mercats espanyols. Les borses catalana i espanyola han tancat amb pèrdues superiors al 16%, mentre que l’Eurostoxx, índex de referència europeu, va caure un 4% i el DAX, de referència per a la borsa de Frankfurt, va pujar.

No obstant això, la gran diferència és amb la borsa dels Estats Units: a Wall Street el Dow Jones, que inclou les grans corporacions industrials del país, va tancar l’any amb guanys superiors al 5% i el Nasdaq -indicador que agrupa les empreses tecnològiques- va guanyar més d’un 40% en un any marcat per les pujades malgrat la pandèmia.