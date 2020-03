La borsa espanyola rep amb una caiguda del 3,31% l'allargament de l'estat d'alerta

L'Íbex-35, el selectiu de la Borsa espanyola, ha tancat la sessió d'aquest dilluns amb un descens del 3,31%, i tot just ha mantingut els 6.230 punts, en una jornada marcada pels números vermells, amb pèrdues elevades en alguns valors, com l'operador públic d'aeroports Aena, que ha baixat quasi un 19%.

El selectiu espanyol s'ha mogut tota la jornada en pèrdues i no ha pogut remuntar després que Wall Street ha obert també en vermell aquest dilluns, amb una baixada del 3% a l'índex Dow Jones d'industrials. I això malgrat els estímuls anunciats per la Reserva Federal dels Estats Units i que el secretari del Tresor, Steve Mnuchin, declarés que la Cambra de Representants "estava molt a prop" d'arribar a un acord per posar en marxa un pla de rescat que esmorteeixi les caigudes per la crisi del coronavirus.

La borsa espanyola ha rebut amb pèrdues aquest dilluns la petició que va fer diumenge el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'allargar l'estat d'alerta fins a l'11 d'abril.

Les caigudes més elevades les han patit Aena (-18,93%), Merlin (-9,58%), Acciona (-8,57%), IAG (-8,43%), Bankia (-8,32%) , Indra (-7,41%), Colonial (-7,21%) i Naturgy (-6,72%). Per contra, han aconseguit tancar en verd CIE Automotive (+8,14%), ACS (+2,09%), Meliá (+2,05%), Repsol (+0,71%), MásMóvil (+0,66%), Sabadell (+0,53%), Santander (+0,28%) i Grífols (+0,10%).

La resta de principals borses europees també ha presentat caigudes aquest dilluns, del 4,34% a Londres, del 3,74% a París, del 2,23% a Frankfurt i del 0,86% a Milà.



Malgrat les mesures adoptades pels governs i bancs centrals, l'impacte de la pandèmia a Europa comportarà probablement una recessió econòmica aquest any, tal com ja ha advertit el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos.

Per la seva banda, el preu del barril de qualitat Brent, de referència a Europa, es situava en els 25,42 dòlars, mentre que el West Texas Intermediate (WTI), referència per als Estats Units, cotitzava al voltant dels 22,04 dòlars .

Així mateix, la prima de risc espanyola es rebaixava lleugerament fins als 108 punts bàsics, amb l'interès exigit a el bo a deu anys en el 0,752%, mentre que la cotització de l'euro enfront del dòlar es col·locava en 1,0726.