La justícia arxiva la causa penal per la venda d'habitatges protegits a fons voltor durant el mandat de Botella

L'empresa municipal de l'habitatge de Madrid (EMVS) no haurà de rendir comptes per la via penal per la venda de 1.860 habitatges protegits a dues societats d'un fons d'inversió voltor, Blackstone, el 2013, quan l'alcaldessa era Ana Botella (PP). Els pisos es van vendre per 128,5 milions d'euros, per sota del seu preu real, perquè el consistori necessitava liquiditat per tapar el deute de l'Ajuntament en plena crisi econòmica.

El jutjat d'instrucció número 38 de Madrid ha decidit arxivar la causa penal perquè "no hi ha elements suficients" que permetin seguir endavant amb el procediment penal. La decisió, però, es pot recórrer. El procés per presumpta prevaricació i malversació de fons públics anava adreçat contra el conseller delegat de l'empresa municipal d'habitatge públic de Madrid, Fermín Oslé, i l'apoderat del fons d'inversió Fidere (del qual Blackstone és filial).

La justícia descarta, de moment, la via penal, però el Tribunal de Comptes ja va condemnar al desembre Botella i set alts càrrecs més del seu govern a pagar 25,7 milions d'euros per la venda dels pisos protegits. El tribunal no només va estimar que el preu estava molt per sota del seu valor real sinó que va considerar acreditades diverses irregularitats en l'operació.