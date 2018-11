Boxmotions obre una ronda d’un milió per saltar a Europa

L’empresa de trasters intel·ligents Boxmotions ha posat en marxa una ronda de finançament per captar un milió d’euros que han de servir per finançar la seva expansió a l’estranger, segons ha explicat a l’ARA el cofundador de la companyia, Pol Karaso. La start-up, que ja va fer una primera ronda per la mateixa quantitat, compta per a aquesta segona amb el suport dels seus socis, Inveready, BStartup i Athos Capital, i espera també la incorporació d’algun fons estranger. Però, a més, una part de la ronda es fa a través de la plataforma d’inversió online The Crowd Angel, amb la qual s’espera captar uns 300.000 euros de petits inversors.

La companyia, creada per Àlex Corbacho i Pol Karaso -tots dos enginyers aeronàutics-, va començar a operar a Barcelona el maig del 2016 i a Madrid el juliol del 2018. Un cop assolida la implantació en les dues grans capitals de l’Estat, vol seguir la seva expansió en altres capitals europees, perquè pel seu concepte és difícil fer-ho en altres ciutats espanyoles, i a Europa, en canvi, hi veuen un nínxol de mercat. Boxmotion és una companyia tecnològica que els seus fundadors defineixen com el “traster intel·ligent”. Es basa a facilitar als usuaris l’emmagatzematge dels objectes que no els caben a casa -des de roba de temporada fins a mobles-, i ho fan a través d’una aplicació o directament a la web. L’empresa recull els objectes a casa del client i, quan aquest els reclama, els hi porta. Això, segons explica Karaso, té dos avantatges: el cient no s’ha de traslladar i portar pels seus mitjans els objectes a una empresa de trasters, i només paga per la superfície que ocupa en cada moment.

L’empresa, explica Karaso, pot oferir preus més competitius que les empreses tradicionals de trasters perquè té els seus magatzems -que són de lloguer i només paga a l’operador logístic per la superfície que necessita- en les segones corones metropolitanes, on els lloguers logístics són més barats. “Això permet oferir uns preus un 20% més barats, de mitjana, que la competència”, indica Karaso.

Creixement del 20%

La companyia ha multiplicat per sis els ingressos els últims 12 mesos, explica Pol Karaso, amb creixements del 15% al 20% mensuals. Actualment, Boxmotions té una plantilla de 30 persones.