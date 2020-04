El Brent es contagia dels EUA i cau a mínims dels últims 18 anys

El Brent, el petroli de referència a Europa, no ha arribat a preus negatius, com sí ho va fer dilluns el West Texas Intermediate, de referència als Estats Units, que va assolir un preu negatiu de 37,60 dòlars el barril. Es a dir, els inversors no havien de pagar pel petroli, sinó que cobraven per endur-se'l. Però el mercat europeu sí que s'ha contagiat aquest dimarts, i el barril de Brent des de primera hora ha anat perdent valor en el mercat. Des dels 25,57 dòlars el barril a què va tancar el dilluns ha caigut per sota dels 20 dòlars –prop d'un 23% de descens– i ha assolit uns preus que no es veien des de fa 18 anys.

Les causes de la baixada del preu del petroli cal buscar-les en la demanda, que s'ha desplomat amb el confinament de mig món. Amb una gran part de línies aèries sense operar i el transport que ha baixat a mínims, el consum de combustibles s'ha ensorrat i, malgrat que els països productors de l’OPEP i Rússia van acordar retallar la producció en 10 milions de barrils diaris, es calcula que la demanda ha caigut el doble. I les perspectives no són de recuperació, segons l'Agència Internacional de l'Energia, que ja va advertir que aquest abril es tornaria al consum que hi havia l'any 1995 i calculava que el descens de mitjana aquest any serà de 9,3 milions de barrils diaris.

Però a la baixada de la demanda s'hi han de sumar dos factors que han fet caure més el preu del petroli. D'una banda, la manca de capacitat d'emmagatzemar estocs. I de l'altra, el funcionament del mercats financers. Sobre el primer aspecte, Gerard Paulides, director financer de Royal Vopak NV, la primera empresa privada d'emmagatzematge de petroli al món i amb seu a Rotterdam, explicava a Bloomberg que no hi ha dipòsits al món per guardar el petroli. Els productors americans estan buscant on guardar el petroli, encara que sigui en vaixells. De fet, el preu de llogar un d'aquests petroliers s'ha triplicat respecte a fa un any, segons explicava el Wall Street Journal.

El factor del funcionament dels mercats de primeres matèries també va influir en la caiguda dels preus als Estats Units. En arribar a la fi dels contractes de maig, els operadors tenien dues opcions: quedar-se el petroli, sense poder emmagatzemar-lo i a uns preus baixos, o tancar el contracte i vendre futurs. Com que molts van fer això últim a la vegada, els preus es van posar en negatiu, cosa que pot tornar a passar, segons explica Alejandro Alcaraz, professor de finances d’Eada.

La caiguda del preu del petroli té, a més, altres repercussions en els mercats financers. Les petrolieres ja estaven perdent valor abans de la pandèmia i la caiguda s'ha aguditzat. Però les petrolieres ponderen molt en els índex borsaris –l’Íbex-35 a Espanya– i per això les borses de tot el món aprofundeixen els seus números vermells. La pèrdua de valor de les accions de les petrolieres deixa la porta oberta a possibles opes hostils, explica Alcaraz. Ja hi ha hagut moviments. L'Aràbia Saudita, un dels principals productors mundials de petroli, ha aprofitat per guanyar pes en el mercat. A través del seu fons sobirà, Public Investment Fund (PIF), el règim dels Saud ha aprofitat aquest abaratiment de les companyies a la borsa per comprar accions. El fons saudita ha comprat fins a 1.000 milions de dòlars de les petrolieres Royal Dutch Shell, Total, Eni i Equinor, segons va avançar la setmana passada el Wall Street Journal. No obstant, la petroliera que és propietat del regne saudita, Aramco, que va començar la seva aventura a la borsa només fa uns mesos, va perdre ahir un 2% a la Borsa de Riad. I els inversors també s'han fixat en l'espanyola Repsol. Ahir es va saber que el fons Citadel ha superat un 1% del capital de la petroliera que presideix Antoni Brufau, amb un paquet d'accions valorat en uns 120 milions d'euros i que converteix aquest fons en el quart accionista de l'empresa.

Efectes col·laterals

Però la caiguda del preu del petroli pot tenir altres efectes sobre els mercats energètics. D'una banda, un petroli barat va en contra del desenvolupament de les energies renovables. "Amb el petroli tan barat les energies alternatives perden atractiu", indica el professor d'Eada.

A més, el preu barat del petroli converteix en ruïnós el negoci del fracking, que va portar els Estats Units a convertir-se en el primer productor del món. Per això, el president dels EUA, Donald Trump, ha anunciat –sense concretar– un pla de rescat per al sector del petroli i el gas del país. Trump ha ordenat comprar 75 milions de barrils per incorporar-los a les reserves estratègiques, que per primer cop en molt temps estan al màxim de la seva capacitat.