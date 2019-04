El govern espanyol tindrà dos mesos per decidir si Iberia pot continuar volant si hi ha un Brexit caòtic

Si es produeix un Brexit sense acord el 12 d'abril, el govern espanyol tindrà dos mesos per analitzar el pla d'Iberia per reestructurar el seu accionariat, ara majoritàriament en mans britàniques. El vistiplau de l'executiu espanyol al pla és imprescindible perquè, en el cas d'una sortida caòtica del Regne Unit de la UE, Iberia i Vueling puguin seguir operant.

Iberia i Vueling pertanyen al grup britànic IAG i es podrien quedar sense poder operar cap més vol a Europa si la sortida es produeix sense acord, una possibilitat cada vegada més probable. Per evitar que les companyies aèries que tenen més del 50% del seu accionariat al Regne Unit no puguin volar als països de la UE, els socis europeus i l'Eurocambra van pactar oferir un termini de sis mesos des de l'aprovació d'aquest reglament, al febrer, a les aerolínies per canviar el seu accionariat i complir amb la normativa europea. Abans d'aquests sis mesos han d'haver rebut el vistiplau de la UE. En el cas d'Iberia, l'autorització correspon al govern de l'Estat, que després haurà d'informar Brussel·les de la seva decisió.

Iberia disposa fins a l'11 d'abril per enviar el seu pla "precís i complet" a les autoritats espanyoles, segons han assegurat aquest dijous fonts comunitàries. La companyia aèria ha de demostrar que almenys la meitat de les seves accions són a la UE i no en mans de tercers països, com serà el Regne Unit quan es produeixi el Brexit. Espanya, al seu torn, tindrà fins al 12 de juny per avalar el pla d'Iberia si la setmana que ve es produeix el Brexit sense acord amb Londres.