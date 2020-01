Un Brexit sense acord costarà fins a 2.000 M€ a Catalunya en cinc anys

Un Brexit sense acord comercial tindria un impacte negatiu per a l'economia catalana d'entre 1.200 i 2.000 milions d'euros en cinc anys, xifra que suposaria entre un 0,5% i un 0,8% del PIB de Catalunya, segons dades del departament d'Empresa de la Generalitat. Aquest seria el cost si acabat el període d'onze mesos de negociacions que comença divendres no es tanca un pacte. L'operativa exportadora, però, continuarà igual la setmana que ve, quan es formalitzi el Brexit, segons ha recordat aquest dilluns l'Institut de Comerç Exterior espanyol (ICEX).

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha mantingut aquest dilluns una reunió de treball amb representants del comerç internacional al consolat del Regne Unit a Barcelona. En declaracions a la premsa, Chacón ha dit que la Generalitat s'ha posat "en el pitjor dels escenaris" per fer aquestes estimacions, i ha assegurat que espera que durant els pròxims mesos "es tanqui un acord" comercial i econòmic amb el Regne Unit.

En el cas de no tancar-se un acord comercial, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, ACCIÓ, ha calculat que gairebé 1.500 milions d'euros d'exportacions d'una cinquantena de productes catalans al Regne Unit es veurien afectats amb nous aranzels. A més, hi hauria controls en frontera, permisos, normes d'origen o aspectes fiscals i logístics que també afectarien la relació comercial entre el Regne Unit i la Unió Europea.

Si no hi ha acord comercial, a aquests impactes se'ls ha de sumar el futur comportament del tipus de canvi de l'euro amb la lliura esterlina i altres incògnites, com el proteccionisme industrial o possibles canvis en la contractació de treballadors, entre altres aspectes.

El Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya. Les exportacions de les empreses del Principat al mercat britànic van sumar uns 3.900 milions d'euros el 2018, un 5,5% del volum total de les exportacions catalanes. Més de 3.370 empreses catalanes exporten al Regne Unit, 2.200 de les quals ho fan de manera regular i un 2% exporten de manera exclusiva a aquesta zona.

La Generalitat va posar en marxa el març del 2019 l'oficina Brexit, un servei per assessorar les empreses catalanes en la preparació de plans de contingència per afrontar la sortida del Regne Unit de la UE. Fins ara s'hi han atès unes 830 consultes.

Turisme i Erasmus

En turisme, en els últims 12 mesos s'ha mantingut l'alentiment pel que fa al volum d'arribades des del Regne Unit, tot i que ha crescut la despesa dels turistes britànics a Catalunya. La "incògnita", segons la consellera Chacón, és veure què passarà a partir del 2021.

Pel que fa a universitats i recerca, el programa Erasmus es manté per a estudiants i professors fins a finals del curs 2020-2021, i els ciutadans comunitaris matriculats en graus i postgraus al Regne Unit abans del 31 de desembre del 2020 seguiran tenint les mateixes taxes que els estudiants britànics fins a la finalització dels seus estudis. Un total de 668 estudiants d'Erasmus catalans estan en universitats britàniques i un miler d'investigadors catalans resideixen al Regne Unit.