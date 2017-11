El Brexit propicia el ‘sorpasso’ econòmic de França al Regne Unit

Qui no es conforma és perquè no vol. El creixement del Regne Unit durant el trimestre passat va ser del 0,4%, una dècima més del que s’havia previst, però un resultat pobre. Com que la dada, que es va donar a conèixer la setmana passada, ha sigut per sobre de les expectatives, els brexiters van llançar coets a l’aire. L’argumentari era clar: la sortida de la Unió Europea (UE) no afecta la bona marxa de l’economia britànica. Tot plegat, doncs, part del “projecte de la por”. Cap relat nou.

Però dimarts es van fer públiques les dades de creixement de l’Eurozona i es va saber que França supera el Regne Unit. Fins al tercer trimestre del 2017, el creixement de la república va ser del 2,2% mentre que a les illes va ser només de l’1,5%.

En relació amb l’any passat, les perspectives de creixement del Regne Unit han caigut bàsicament a causa de la incertesa creada pel Brexit. Si més no, així ho creu Richard Turnill, cap d’estratègia global del fons d’inversió BlackRock, el més important del món. Així ho afirmava en declaracions a Reuters: “Les perspectives de creixement moderat contrasten molt amb les del 2016, quan el país es va situar prop dels caps de cartell del G7, al costat d’Alemanya”. A més, afirmava que “les negociacions del Brexit pesen sobre l’economia; cal avançar en qüestions com els drets dels ciutadans de la UE al Regne Unit i viceversa, les obligacions financeres amb la UE i la frontera irlandesa”.

Mentre els tres factors no es resolguin, i tot i els avenços de la darrera ronda de converses, no es discutirà l’acord comercial que tant la City com la immensa majoria de la indústria esperen amb candeletes.

L’economista Duncan Weldon, cap de recerca del grup financer Resolution, comenta: “Els anys anteriors a la crisi financera ens vam acostumar a un creixement trimestral del 0,7% i avui algunes persones argumenten que el 0,4% és un bon resultat”. Segons diu, la causa subjacent de la desacceleració és doble. “La caiguda global de la productivitat, que ha afectat les economies desenvolupades en conjunt, però al Regne Unit de manera especialment aguda”. D’una altra, el Brexit. Weldon diu que la incertesa sobre les futures relacions comercials del Regne Unit i “les regulacions i polítiques de migració han dut moltes empreses a aturar inversions”.

Amb tot, ¿el Brexit és el desastre econòmic que tants preveien? Molts analistes creien que seria pitjor. Però en un moment de recuperació i creixement global, els resultats del Regne Unit són decebedors, en comparació amb la UE i, com ja s’ha apuntat, encara més amb França, amb qui competeix pel segon lloc, sempre darrere d’Alemanya. Les previsions del Fons Monetari Internacional (FMI) per al 2017 preveien que el Regne Unit continuaria lleugerament per davant de França. Però al final d’any la diferència a la inversa es pot situar en set dècimes: 1,8% respecte a 2,5%. Qualsevol variació en la cotització de la lliura pot alterar la dada.

Però aquesta no és una mesura exacta d’allò que el diner pot comprar en cada país. Potser un indicador més precís per mesurar la riquesa seria el PIB per càpita. En aquest cas, la diferència és mínima: 42.481 dòlars al Regne Unit i 42.314 a França el 2016, segon l’FMI.

EMPOBRIMENT DE LA SOCIETAT BRITÀNICA

1. 686 euros menys anuals per cada llar del país

El nivell de vida dels britànics ha caigut en quasi 700 euros per llar des del referèndum del Brexit, d’acord amb un estudi fet públic aquesta setmana per l’Institut Nacional d’Economia i Recerca Social. Les previsions per al 2017, 2018 i 2019 han caigut en relació amb les xifres apuntades inicialment.

2. El refinançament del deute públic creixerà

La venda de bons britànics a mans dels inversors s’ha disparat al setembre, d’acord amb les dades que dilluns va donar el Banc d’Anglaterra. El probable augment d’interessos d’aquest mes, per primer cop en una dècada, pot disparar el refinançament del deute en 12.500 milions d’euros durant cinc anys.

3. Tipus a l’alça en un context inflacionista

El Banc d’Anglaterra podria apujar la setmana vinent els interessos un quart de punt: de 0,25 a 0,50. El context és diabòlic i l’impacte pot ser demolidor per a moltes famílies, especialment entre els joves, amb menys ingressos: la caiguda del nivell dels estàndards de vida dels britànics sembla assegurada.

4. Impacte sobre la City en pèrdua de llocs de treball

Fins a 75.000 llocs de treball es podrien perdre a la City si no hi ha un acord comercial amb la UE que inclogui els serveis financers. Però qualsevol previsió és pura especulació arran de la incertesa que hi ha. I la incertesa fa que tothom s’instal·li en el pitjor escenari, que és el de la profecia autocomplerta.

5. Falta de confiança empresarial en el futur

La perspectiva de l’augment dels tipus d’interès pot perjudicar fins a quasi mig milió d’empreses, que fins ara s’han beneficiat de diner molt barat i de condicions laborals molt flexibles i amb salaris molt baixos. Però el salari mínim pujarà l’any vinent i afegirà estrès financer a moltes petites empreses.