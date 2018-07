Brussel·les obliga Espanya a recuperar 167 milions d'ajudes concedides a Correus

La Comissió Europea ha ordenat aquest dimarts a Espanya que recuperi 167 milions d'euros d'ajudes estatals concedides a Correus. Brussel·les ha determinat que l'empresa pública es va beneficiar d'una compensació excessiva entre els anys 2004 i 2010. A més, l'organisme apunta que Correus també hauria tingut avantatges d'exempcions fiscals incompatibles.

L'executiu comunitari calcula que Correus va rebre una compensació excessiva d'uns 166 milions d'euros en aquest període per la prestació del servei postal universal a Espanya, així com avantatges indeguts per uns 900.000 euros gràcies a una exempció fiscal específica concedida el 2004.

La decisió és el resultat d'una investigació en profunditat iniciada per Brussel·les el febrer del 2016 arran de dues denúncies en què s'al·legava que Correus s'havia beneficiat de diverses mesures d'ajuda estatal il·legals i incompatibles, segons ha indicat la institució en un comunicat.